Alone in the Dark für Xbox Series angekündigt XBU ringdrossel am Di, 16.08.2022, 09:45 Uhr

Der Leak hat anscheinend die Ankündigung von Alone in the Dark beschleunigt. Nun ist es offiziell und THQ Nordic hat den Horrortitel unter anderem für Xbox Series bestätigt. Das Spiel befindet sich seit 2019 in Entwicklung und hat noch keinen Erscheinungstermin.

Quelle: Atari