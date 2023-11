Alone in the Dark erhält Looking For Jeremy-Trailer XBU ringdrossel am Fr, 10.11.2023, 10:15 Uhr

Letzlich wurde der kommende Horrortitel Alone in the Dark auf den Januar 2024 verschoben. Wir berichteten. Nun zeigt der Publisher THQ Nordic einen neuen Trailer mit dem Titel "Looking For Jeremy". Dieser soll Fans die Wartezeit auf das Spiel etwas verkürzen.

Quelle: THQ Nordic