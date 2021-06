Alex Kidd in Miracle World DX erscheint etwas früher XBU TNT2808 am Mi, 09.06.2021, 10:15 Uhr

Das sieht man auch nicht alle Tage: Der Release für Alex Kidd in Miracle World DX wird vorgezogen. Am 22. Juni ist es soweit, dann kann auf dem PC und Konsolen losgehüpft werden.

Bei dem Titel handelt es sich um ein Remake des SEGA Master System-Spiels aus dem Jahre 1986. Natürlich wurden sämtliche Level überholt und aufgehübscht, dennoch sollten Fans einiges wiedererkennen können. Es wird aber auch neue Level geben, die das Erlebnis erweitern sollen - ebenso wie ein teilweise neuer Soundtrack.

Ist euch all der neue Schnickschnack ein wenig zu viel des Guten, könnt ihr im Retro-Modus mit der Original-Grafik euern Spaß haben. Und falls ihr Spaß an den verbesserten Bosskämpfen habt, könnt ihr in einem Boss-Rush-Modus nur gegen eben jene antreten.

Neben einem verbesserten Kampfsystem, Bewegungsmechaniken und einem neuen Menü-System, die für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen werden, bietet der Platformer noch folgende Features:

Eine Legende kehrt zurück : Tauch ein in eine verblüffend originalgetreue Nachbildung von Alex Kidd in Miracle World, mit neuem Design und verbesserter und flüssigerer Steuerung

: Tauch ein in eine verblüffend originalgetreue Nachbildung von Alex Kidd in Miracle World, mit neuem Design und verbesserter und flüssigerer Steuerung Neue Modi : Die neuen “Classic Modus” und “Boss Rush Modus” sind im Basisspiel mit dabei

: Die neuen “Classic Modus” und “Boss Rush Modus” sind im Basisspiel mit dabei Neue Level : Erlebe neue Level, die die Originalgeschichte erweitern

: Erlebe neue Level, die die Originalgeschichte erweitern Alternative Bosskämpfe : Neue und verbesserte Kampfmechaniken mit intuitivem Kampfsystem

: Neue und verbesserte Kampfmechaniken mit intuitivem Kampfsystem Classic Modus : Erlebe das Originalspiel, mit Bosskämpfen, Dialog, Leveln und Funktionen wie auf dem Master System

: Erlebe das Originalspiel, mit Bosskämpfen, Dialog, Leveln und Funktionen wie auf dem Master System Neue und aufbereitete Musik: Eine große Auswahl an neuerdachten Musikstücken, sowie aufbereitete Versionen des Original-Soundtracks

Quelle: Merge Games