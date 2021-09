Alan Wake bekommt ein Remaster spendiert XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 19:45 Uhr

Alan Wake Remastered, so der Titel der aufgehübschten Fassung, soll schon am 05. Oktober den Weg auf die Xbox One, Xbox Series X/S, die PlayStation und den PC finden. Neben 4K-Auflösung sind auch die beiden Story-Erweiterungen enthalten.

Zwischensequenzen, Charaktere und die Umgebungen wurden ebenfalls ein wenig aufgemöbelt und erscheinen in neuem Glanz. Wir freuen uns auf jeden Fall schon tierisch auf den Release, ihr auch?

Quelle: Remedy