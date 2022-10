Age of Empires erscheint 2023 auf Xbox-Konsolen XBU MrHyde am Fr, 28.10.2022, 11:45 Uhr

Am 31. Januar 2023 erscheint die Age of Empires II: Definitive Edition auf Xbox, später im Jahr 2023 feiert Age of Empires IV das Debüt auf Konsole. Die beiden Titel verfügen über eine speziell für Controller optimierte Benutzeroberfläche sowie ein neues Tutorial, das alle Feinheiten der Controller-Steuerung vermittelt.



Mit Hilfe einer neuen Ingame-KI wird zudem das wichtige Ressourcenmanagement effizienter und intuitiver gestaltet. Weitere Features in der Übersicht:

Maus- und Tastatur-Unterstützung: Die Konsolenversionen von Age of Empires bieten Maus- und Tastatur-Support.

Crossplay: Der RTS-Klassiker bietet optional Crossplay zwischen den Plattformen.

Cloud Gaming: Neben der Konsolenversion arbeitet das Team an einer Version für Cloud Gaming – dann spielst Du Age of Empires auch unterwegs.

Quelle: Xbox Game Studios