Action-Adventure Hell is Us angekündigt

NACON und Entwicklerstudio Rogue Factor kündigen das neue Spiel Hell is Us an. Der Titel befindet sich bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung und ist das bisher ehrgeizigste Projekt von Rogue Factor. Der Creative Director des Projekts ist Jonathan Jacques-Belletête, der für seine Arbeit an Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided und zuletzt an Marvel‘s Guardians of the Galaxy bekannt ist.



Hell is Us ist ein Third-Person-Action-Adventure-Spiel, das in einer halboffenen Welt angesiedelt ist. In dieser Welt macht sich der Hauptcharakter auf, um mehr über seine Vergangenheit in einem vom Bürgerkrieg verwüsteten Land zu erfahren. Die nahezu vollkommende Eigenständigkeit des Landes verbirgt ein dunkles Geheimnis: das kürzliche Erscheinen übernatürlicher Kreaturen, die alten Grabsteinen und Monumenten in der Region ähneln. Die Bevölkerung nennt dieses Phänomen "das Unheil". Ausgerüstet mit speziell für den Kampf gegen diese Monster geschmiedeten Waffen muss der Protagonist lernen die übernatürlichen Kreaturen zu besiegen und sein Equipment geschickt einzusetzen.



Hell is Us ist ein Spiel in einem neuen Genre, in dem es gilt, die Umgebung zu erkunden, um auf eigene Faust Informationen zu finden. „Unser Ziel bei Hell is Us ist es, das echte Abenteuer und die Erkundung zurückzubringen", sagt Jonathan Jacques-Belletête, Creative Director des Projekts. „Ein detaillierter Quest-Log oder ein genauer Wegpunkt auf der Karte sind nicht nötig: Wir wollen, dass alle den Nervenkitzel des Abenteuers spüren und sich von ihren Gefühlen und Instinkten leiten lassen."



„Wir freuen uns sehr, dieses Spiel endlich ankündigen zu können", sagt Alain Falc, CEO von NACON. „Als Publisher wollen wir immer Spiele mit originellen Ideen anbieten, die so viele Menschen wie möglich ansprechen. Das erste Spiel von Rogue Factor, seitdem wir es übernommen haben, ist auch eines unserer ehrgeizigsten Projekte und wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr darüber zu verraten."



Hell is Us wurde in der Unreal Engine 5 entwickelt und wird 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S im Handel erscheinen.

Quelle: Nacon