A New Home-DLC für CrossCode erscheint im August XBU TNT2808 am Mi, 28.07.2021, 16:15 Uhr

Schon am 05. August gibt es Nachschub für CrossCode. Dann nämlich erscheint der DLC namens A New Home, unter anderem für die Xbox One. Und das war's auch schon mit der News...

Na gut, wir haben auch ein paar Worte zum DLC für euch. So wird die Story des Hauptspiels direkt nach dem Ende weitererzählt und ihr findet endlich heraus, was mit Lea und all den anderen Charakteren passiert ist.

Diese Features wird es geben:

Frische Inhalte, die euch acht bis zehn Stunden unterhalten werden

Der größte Dungeon in der Geschichte von CrossCode

Neue herausfordernde Gegner und Bosse

Neue Musik

Der finale Abschnitt des Raids

Quelle: Deck13