8 Online-Spiele, die jeder kennen sollte!

Fast jeden Monat bringt die Glücksspielindustrie neue, spektakuläre Slots auf den Markt. Was die Fantasie betrifft, gibt es kaum noch Grenzen. In den Freispielen gibt es nicht selten drei oder mehr Bonus-Features wie Nudging Reels, Mega Reels, Sticky Wilds, Multiplikatoren oder gestapelte Symbole. Doch auch bei den Gewinnlinien mit den Ultraways wurde stark aufgestockt.

Trotz der vielen Neuheiten gibt es viele Online-Slots bei Casumo, die bereits seit zwanzig Jahren nichts an ihrer Beliebtheit eingebüßt haben. Zu den Slots, die jeder kennen sollte, gehört auf jeden Fall der Razor Shark Spielautomat. Doch auch Jammin Jars oder Book of Dead, ebenso wie einige andere, dürfen hier nicht unerwähnt bleiben.

Razor Shark

Razor Shark ist bei den Online-Slots genauso ein Klassiker wie zum Beispiel Sonic bei den Konsolenspielen. Der Slot lädt zu einem Tauchgang im Meer ein, mit Haien, die ihre messerscharfen Zähne fletschen. Ein Grund, warum Razor Slot so beliebt ist, ist wohl die tolle grafische Gestaltung. In dem Slot sind viele interessante Funktionen vereint, die den Spielautomaten abwechslungsreich und interessant machen. Jeder, der bei den Freispielen gelandet ist, hat bei diesem Spiel nur einen Gedanken: Alge, Alge, Alge.

Jammin Jars

Jammin Jars spielt im verrücktesten Disco-Obstgeschäft und die Einmachgläser sorgen dafür, dass man die fünf Früchte erhält. Bei Jammin Jars handelt es sich um mittlerweile drei fröhliche Slots aus der Feder von Push Gaming. Hier darf man sich auf tolle Animationen freuen, die sauber, klar und hochauflösend dargestellt sind. Der visuelle Obstsalat verändert sich ständig durch die herabfallenden Früchte und so ist hier für viel Action gesorgt. Neuester Spross der Serie ist Giga Jar.

Book of Dead

Bereits Anfang 2016 begann der Erfolgszug von Book of Dead. Es dauerte nicht lange und der Slot mit 5 Walzen und 10 Gewinnlinien eroberte die Herzen der Spieler. Bis heute gehört Book of Dead zu den am häufigsten gespielten Online-Slots. Optisch als auch inhaltlich gibt es einige Parallelen zum Klassiker Book of Ra von Novoline.

Inzwischen hat der Slot sogar den Ruf, der beste Slot zum Thema Ägypten zu sein. Hier stürzt man sich in typischer Indiana Jones-Manier zusammen mit dem furchtlosen Archäologen Rich Wilde in das Abenteuer. Es dreht sich alles darum, das legendäre Book of Dead in einer antiken Grabkammer einer Pyramide aufzuspüren, um so zu großem Reichtum zu gelangen.

Mega Moolah

Mega Moolah elektrisiert so wie kaum ein anderer Slot. Das liegt vor allem daran, dass hier die fünf gigantischsten Online-Casino-Jackpots aller Zeiten von diesem progressiven Jackpot-Slot ausgespuckt wurden. Allein 2020 hat dieser Slot über 70 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

Den Slot gibt es seit 2006 und beeindruckt von Anfang an durch seine Schlichtheit. Dennoch hat er nichts an Faszination eingebüßt. Hier tauchen passend zum Thema Savanne afrikanische Symbole in Form von Antilopen, Elefanten, Löwen, Giraffen, Affen und Zebras auf.

Cleopatra

Auch dieser Slot stammt aus dem Jahr 2006. IGT hat mit Cleopatra nicht nur in den landbasierten Casinos, sondern auch in den Online-Casinos einen echten Klassiker gelandet. Genauer betrachtet handelt es sich bei dem Slot Cleopatra um einen sehr unspektakulären Slot, der aber trotzdem ein absoluter Liebling ist.

Die sagenumwobene Figur der Kleopatra wirkt hier dank der Einfachheit umso authentischer. Dieses Phänomen lässt sich am besten erklären, indem man einen Blick auf die Star Wars Filme wirft. Zweifelsohne haben die neueren Teile deutlich mehr Special Effects, dennoch wirken die ersten Teile aus den späten siebziger Jahren einfach authentischer.

Gonzo’s Quest

Zu den Evergreens, die man unbedingt gespielt haben muss, zählt aber auch Gonzo’s Quest aus dem Jahr 2009. Auch er gehört noch immer zu den meistgespielten Slots weltweit. Als der Slot erschien, kannte man eine solche 3D Grafik bei den Video-Slots noch nicht. Das führte dazu, dass Gonzo’s Quest einen neuen Maßstab für Video-Slots gelegt hat.

Im Spielgeschehen bei Gonzo’s Quest haben die Entwickler von NetEnt für eine wahre Revolution gesorgt. Was heutzutage eher als Standard angesehen wird, war damals eine einzigartige Ausnahme. Gemeint sind hier die neuen Game Features. Das Kaskaden-Feature ist heute sehr populär. Seinen Einzug in die Slot-Szene fand es mit Gonzo’s Quest.

Hier explodieren drei und mehr gleiche Symbole, die einen Gewinn bilden und so Platz für weitere Symbole schaffen, die von oben nachrutschen. Das sorgt überhaupt erst für die Möglichkeit, dass mit einem einzigen Spin am Ende eine wahre Gewinnflut entsteht. So ist es verständlich, dass genau dieses Feature 2009 für einen wahren Boom sorgte. Bis heute ist Gonzo’s Quest immer noch eine der meistgespielten Spielautomaten und wird häufig in Online-Casinos für die Willkommensbonus-Freispiele genutzt.

Starburst

Der renommierte Spielehersteller NetEnt hat mit seinem Slot Starburst 2012 die Spieler sofort in seinen Bann gezogen. Vor allem besticht dieser Slot durch seine Einfachheit. Hier wird auf komplizierte Elemente, auf Bonusspiele und auch auf ein Scatter-Symbol verzichtet.

Da man sich hier nicht auf eine Vielzahl von Extrafunktionen konzentrieren muss, wird dieser Slot häufig als Anfänger-Slot bezeichnet. Hier werden die Farben des Regenbogens, Edelsteine und ein kosmischer Hintergrund präsentiert. Der Slot ist mit drei Reihen, fünf Walzen und zehn möglichen Gewinnlinien ausgestattet.

Dabei bilden ein angeschnittener Planet und ein paar sich bewegende Sterne den Hintergrund. Sieben verschiedene Symbole finden sich auf den Walzen, wovon fünf Edelsteine und zwei Spezialsymbole sind. Die Edelsteine gibt es in den Farben Orange, Gelb, Blau, Grün und Violett.

Ein Symbol ist hier die Lucky Seven (7er), das andere Spezialsymbol ist ein Goldbarren, der vor einer brennenden Sonne steht. Bei dem Starburst Expanding Wild handelt es sich um ein verstecktes Zusatzsymbol, den regenbogenfarbenen Edelstein-Stern. Dieser kann auf den Walzen Zwei, Drei und Vier erscheinen. Für den Spielzug werden alle Symbole durch diesen Stern ersetzt.

Narcos

Auch Narcos ist ein Slot, der sich über eine ständig steigende Fangemeinde freuen kann. Dieser Slot wurde im Hause NetEnt entwickelt und 2019 veröffentlicht. Erneut ist den Spieleentwicklern von NetEnt mit Narcos ein Volltreffer gelungen. Angelehnt ist dieser Slot an die erfolgreiche Krimiserie Narcos, die sich um den Drogenboss Pablo Escobar dreht. Hier werden die Spieler dank einer beeindruckenden Grafik und des perfekt umgesetzten Gameplays in eine farbenfrohe Gangsterwelt entführt.

Quelle: XBU