6 neueste Technologien, die bald von allen genutzt werden XBU MrHyde am Do, 28.07.2022, 12:50 Uhr

Die Technologie ändert sich ständig - und sie sind großartig darin. Jedes Jahr erscheinen neue Technologien, die nach einer Weile in den Mainstream einfließen. Nehmen wir zum Beispiel eine Smartwatch. Mal sehen, welche anderen Technologien versprechen, in naher Zukunft zum Mainstream zu werden.

1. Spiele in der virtuellen Realität

Fans von Spielen mit Vorahnung reiben sich in Erwartung der Veröffentlichung des Virtual-Reality-Headsets Oculus Rift die Hände. Das Unternehmen hat kürzlich Facebook gekauft, sodass Sie mit der Entstehung eines stark sozial vernetzten Geräts rechnen können. Samsung hat kürzlich sein Smartphone-Headset mit Oculus VR vorgestellt. Sony arbeitet am Morpheus-Projekt. Der Tag naht, an dem Sie eines dieser Headsets kaufen können, um es zu spielen, anzusehen oder in Top online Casinos Deutschland zu spielen. Virtuelle Realität ist fast nah dran.

2. Intelligente Brille

Wir haben eine ungefähre Vorstellung davon, was Google Glass ist, und einige konnten es sogar ausprobieren. Trotz Druck und Kontroversen ist Google Glass noch ein sehr junges Produkt. Alle Google Glass-Einheiten befinden sich in der Betaphase. In den nächsten Jahren wird Google eine eigene Version veröffentlichen, die viel billiger sein wird. Es ist auch davon auszugehen, dass auch Wettbewerber ähnliche Brillen produzieren wollen. Nicht jeder ist mit dem ersten Mal zufrieden, aber irgendwann werden wir diese Phase bestehen.

3. Angemessene Daten

Heutzutage werden immer mehr Dinge automatisiert, aber es gibt immer noch etwas, das manuell erledigt werden muss. Fügen Sie beispielsweise eine neue Nummer zu Ihrer Kontaktliste hinzu. Sehr bald könnten diese Prozesse zu Ende gehen. Eine Reihe von Unternehmen, wie z. B. RelateIQ, arbeiten bereits daran, Ihren Prozess zum Erstellen von Kontaktlisten, Postfächern, Nachrichten und anderen Routinen zu automatisieren. Irgendwann genügt es, den Namen einer Person zu sagen – und ein neuer Kontakt wird automatisch in Ihrem Telefon erstellt.

4. Mobile Elektronik

Bei der erwähnten Google Glass und den Smartwatches beobachten wir gewissermaßen schon, worum es geht. Smart Glasses und Smart Watches sind soziale Geräte, die Sie mit der Außenwelt verbinden. Es gibt andere Elektronik, die in Verbindung mit Ihrem Körper arbeitet. Zum Beispiel Kopfhörer – Ohrstöpsel, die die Herzfrequenz messen, Kontaktlinsen, die den Blutzucker messen, temporäre Tattoos, die mit NFC-Technologie die Tür öffnen, und mehr. Jetzt sind sie nicht sehr beliebt, aber eines Tages wird ein solches Gerät Ihr Leben retten können, indem es Sie im Voraus vor einem Herzinfarkt warnt. Es müssen keine Implantate eingesetzt werden.

5. Intelligentes Zuhause

Dieser Artikel steht kurz davor, alltäglich zu werden. Wir haben bereits intelligente Kühlschränke, die Ihnen mitteilen, dass ein bestimmtes Lebensmittel zur Neige geht, oder Öfen, die Sie mit Ihrem Smartphone steuern können. In naher Zukunft werden diese Dinge zu ganzen Häusern kombiniert, die Sie mit einem Smartphone, Tablet oder Computer steuern können. Temperatur ändern, Kanal umschalten, eine Meldung erhalten, dass die Waschmaschine ihre Arbeit beendet hat – dafür müssen Sie nicht einmal von der Couch aufstehen. Ja, Faulheit ist ein guter Motor des Fortschritts. Sie können den Ofen vorschalten und Ihr Essen vorwärmen, während Sie von der Arbeit nach Hause gehen. Sie können buchstäblich mit dem Haus „reden“.

6. Displays ohne Bildschirme

Displays ohne Bildschirme sind genau das, was Sie dachten. Das sind Displays, aber wie ohne Displays. Diese Technologie hat in den letzten zwei Jahren einen langen Weg zurückgelegt und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren noch weiter vorankommen. Dinge wie das Hologramm werden nicht länger Teil der Science-Fiction sein. Es kann sogar Kontaktlinsen geben, die das Bild direkt auf die Netzhaut projizieren. Es wird nicht nur ein Durchbruch im Unterhaltungsbereich sein, sondern eine echte Erlösung für Sehbehinderte – sie können die visuellen Effekte ohne Augenlasern genießen.

Quelle: XBoxUser