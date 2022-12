4 häufige Probleme beim Gaming, die Sie mit einem VPN vermeiden können XBU MrHyde am Do, 15.12.2022, 12:05 Uhr

Während die meisten Menschen ein VPN nutzen, um ihre Privatsphäre zu schützen oder ihr Streaming-Erlebnis zu verbessern, nutzen Gamer seine Vorteile auf kreativere Weise. Wenn Sie einige wichtige VPN-Funktionen nutzen, können Sie Ihr Spielerlebnis verbessern und häufige Probleme beim Spielen vermeiden.



Wir haben unseren Lieblings-Gaming-VPN - CyberGhost - verwendet, um die besten VPN-Funktionen zu untersuchen.

1 - Ping

Wenn Sie online spielen, kommt es auf die Geschwindigkeit an, insbesondere auf den Ping. Niemand möchte, dass sein Spiel in einem kritischen Moment ins Stocken gerät. Er ist entscheidend für die Reaktionszeit - ein hoher Ping beeinträchtigt die Leistung und macht das Spielen gänzlich unmöglich. Ein niedriger Ping hingegen ermöglicht schnellere und reibungslosere Datenübertragungen.



Wie können Sie also Ihren Ping mit einem VPN senken? Sie müssen sich einfach mit Servern verbinden, die sich in der gleichen Region befinden wie die Server Ihres Spiels. Die Verwendung hochwertiger Server stabilisiert Ihre Verbindung, und die Nähe zwischen den Servern erhöht Ihre Verbindungsgeschwindigkeit.

2 - Bandbreitenbegrenzung

Internetanbieter begrenzen die Bandbreite der Nutzer, um eine Überlastung der Verbindung zu verhindern. Diese Begrenzungen werden in der Regel zu den Hauptverkehrszeiten oder bei bandbreitenintensiven Aktivitäten wie Spielen vorgenommen. Sie mögen es nicht, wenn die Nutzer zu lange online streamen oder spielen.



Hier macht das private und verschlüsselte Netzwerk, das VPNs bieten, einen großen Unterschied. Da Ihr Internetanbieter nicht in der Lage ist, Ihre Aktivitäten zu überwachen, hat er auch keinen Grund, Ihre Geschwindigkeit zu drosseln.

3 - DDoS-Angriffe

Da DDoS-Angriffe auf bestimmte IP-Adressen abzielen, ist es einfach, sie zu vermeiden, wenn Sie ein VPN verwenden. Mit einer VPN-Verbindung werden DDoS-Angriffe auf die IP-Adresse des VPN-Servers gerichtet und nicht auf Ihre. So bleibt Ihre Internetverbindung unversehrt.



Wenn Sie sich inmitten eines DDoS-Angriffs befinden, pausieren Sie einfach das Spiel und warten Sie, bis Ihr VPN Sie automatisch mit einem neuen Server verbindet. Oder Sie können sich manuell mit einem Server an einem anderen Ort verbinden.

4 - Datenlecks

Dies ist ein großes Problem für jeden, der Zeit im Internet verbringt - das ständige Risiko, dass seine privaten Informationen offengelegt werden. Mit einem guten VPN erhalten Sie jedoch die Kontrolle und die Werkzeuge, um Ihre Online-Privatsphäre zu verwalten.



Ein hochwertiges VPN verbirgt Ihre IP-Adresse, verschlüsselt Ihren Browserverlauf und schützt Ihre Daten vor Ihrem Internetdienstanbieter, Datenmaklern, Vermarktern und Schnüfflern. Außerdem können Sie die militärtaugliche AES-256-Bit-Verschlüsselung und spezielle Funktionen wie einen automatischen Kill Switch aktivieren.

