2022 zeigt sich Aftermath auf PC und Konsolen

Nächstes Jahr will uns der italienische Entwickler One O One Games in Aftermath das Fürchten lehren, erscheinen soll das Spiel für PC, PlayStation sowie Xbox Series X/S. Um euch auf das Spiel einzustimmen, gibt es heute einen zweiminütigen Teaser-Trailer für euch:

