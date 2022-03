11 bit studios kauft Anteile von Fool's Theory XBU MrHyde am Mi, 02.03.2022, 13:45 Uhr

Der Entwickler Fool's Theory hat 40% seiner Anteile an den Publisher 11 bit studios verkauft. Während ein Teil des fälligen Betrags jetzt gezahlt wird, folgt die zweite Rate in etwa sieben Monaten zum Launch eines neuen Rollenspiels. Der Name des Spiels ist bisher nicht bekannt und läuft noch unter dem Codenamen "Vitriol". Wir sind gespannt, was für ein Titel uns hier erwarten wird.

Quelle: 11 bit studios