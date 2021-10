Couch-Koop ist tot, es lebe Couch-Koop – dank Xbox Cloud Gaming XBU TNT2808 am Do, 14.10.2021, 10:00 Uhr

Oft wird diskutiert, ob man nun den Xbox Game Pass Ultimate wirklich braucht und damit verbunden stellt sich beiläufig die Frage, warum man eigentlich auf das darin enthaltene Xbox Cloud Gaming zurückgreifen sollte? Ich habe die Antwort für mich längst gefunden – Couch-Koop kehrt damit endlich zurück.

Couch-Koop hat ein Comeback verdient

Auf das Für und Wider des Xbox Game Pass will und brauche ich hier gar nicht eingehen. Ich persönlich finde die Spielauswahl genial und war Feuer und Flamme, als damit einhergehend auch Xbox Cloud Gaming, in der Beta noch xCloud genannt, angekündigt wurde.

Anfangs sah ich ganz praktische Vorteile: Dank Cloud Gaming könnte ich Spiele ausprobieren, ohne sie vorher zu installieren, ich könnte fernab der Heimat, im Urlaub etwa, einfach auf dem Smartphone ein paar Runden in Forza drehen und ich sah auch eine riesige Chance, global gesehen, noch mehr Menschen an das Thema Gaming heranzuführen.

Was sich für mich allerdings erst später herauskristallisierte und schnell zu meinem persönlichen Killerfeature wurde: Dank Xbox Cloud Gaming war plötzlich Couch-Koop wieder voll da.

Was ist Couch-Koop eigentlich

Doch was ich meine ich mit Couch-Koop eigentlich? Damit meine ich das kooperative Spielen in einem Raum. Ich brauche dafür keine Internetverbindung und setze mich einfach mit Freunden vor den Fernseher und zocke gemeinsam den ein oder anderen Xbox-Titel.

Mit der Zeit geriet Couch-Koop immer mehr in den Hintergrund. Die Community ist älter geworden, das Internet eine wesentlich bezahlbarere und verlässlichere Art der Verbindung als noch vor einem oder zwei Jahrzehnten.

Und wenn ich ehrlich bin: Auch ich treffe mich nicht mehr so häufig mit Freunden, um gemeinsam zu spielen. Man ist einfach bequem geworden, terminlich ist es auch wesentlich entspannter, einfach vor der eigenen Couch gemeinsam per Xbox Live zu zocken.

Gemeinsam statt einsam

Aber vielleicht war es auch genau der Wegfall von Optionen für Couch-Koop, der einem etwas träge hat werden lassen. Denn die besten Gamingstunden, rückblickend, waren immer die, in denen man gemeinsam in einem Raum zockte und sich in Mario Kart oder Halo gegenseitig fertig machte.

Und nun spannend wir endlich wieder den Bogen zum Xbox Cloud Gaming. Denn auch wenn viele Spiele heute keinen Splitscreen mehr bieten, kann ich dank der Cloud trotzdem gemeinsam in einem Raum zocken.

Das erste Experiment dieser Art habe ich in Grounded durchgeführt – ein Titel, der recht entspannt ist, optisch nicht zu überladen wirkt und spaßiges Gameplay bietet, eigentlich also perfekt für gemeinsame Splitscreen-Runden geeignet wäre.

Jedes Spiel wird zum lokalen Multiplayerhit

Den gibt es allerdings nicht in Grounded, also kann nur online gespielt werden. Die Idee: Ich packe einfach mein Smartphone aus, koppele einen Controller per Bluetooth und schon können wir gemeinsam in einem Raum das Spiel erkunden.

Und das klappte erstaunlich gut. Die Verbindung war gut, der Titel funktioniert wunderbar auf dem kleinen Bildschirm und der Abend war perfekt. Das mag alles sehr trivial klingen, ist es am Ende vielleicht auch, aber wir hatten wirklich richtig viel Spaß. Und genau darauf kommt es an.

Am Ende kann man das für jedes Spiel so fortführen. Ich ermutige euch: Setzt wieder mehr auf Couch-Coop, dank Xbox Cloud Gaming ist das mehr als einfach! Jedes Onlinespiel wird so potenziell zum lokalen Multiplayerhit. Und falls 5G mal flächendeckend und bezahlbar in Deutschland angeboten wird, erobert Couch-Koop im Nu die Parks und Grünflächen dieser Welt – zumindest, wenn man dazu Lust hat.

Splitscreen 2.0

Weitergedacht: Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch viel mehr Optionen als zu meinen ersten Gehversuchen mit dem Xbox Cloud Gaming. Es existieren eigens für den Zweck entwickelte Smartphone-Controller wie den Nacon MG-X und man kann Cloud Gaming auf größeren Bildschirmen erleben, etwa über den Browser auf dem Tablet oder per App auf dem Laptop.

Warum ich das schreibe? Weil man so, je nach Eigenschaften des Fernsehers, sogar echtes Splitscreen-Gaming und somit noch authentisches Couch-Koop simulieren kann. Einfach ein Notebook an den Fernseher anschließen und beide Quellen (Xbox und Laptop/Tablet) im Bild-im-Bild-Modus simultan anzeigen.

Das Beste daran: Das Spiel muss nicht gedrosselt werden, seien es die Framerate oder Auflösung, um genügend Leistung für Splitscreen-Gaming bereitzustellen – denn das ist ja eigentlich nicht vorgesehen und läuft am Ende in diesem Fall ja auch über zwei Geräte.

Quelle: XBoxUser