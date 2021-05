Mit Knight Squad 2 begebe ich mich heute für euch in irrwitzige Arena-Kämpfe. Knight Squad 2 ist eine Partyspiel aus dem Hause Chainsawesome Games und bietet einen üppigen Umfang an Spiel-Modis, Rittern und Waffen.

Man hat die Qual der Wahl

Partyspiele gibt es heutzutage mehr als das Herz begehrt. Wer sich eins kaufen möchte, steht vor einer schwierigen Wahl. Der Grund: Nicht jedes Partyspiel bietet das, was man möchte. Mit diesem Review stelle ich euch heute Knight Squad 2 vor und erleichtere euch somit vielleicht die Entscheidung.

Wie bereits erwähnt ist Knight Squad 2 ein Partyspiel mit Arena-Kämpfen. Man kann es alleine gegen Bots oder auch im Koop mit bis zu drei weiteren Mitstreitern spielen. Außerdem verfügt das Spiel über einen Cross play-fähigen Multiplayer für bis zu 8 Spielern. Sowohl für lokales spielen als auch für den Multiplayer stehen euch zahlreiche Spiel-Modis zur Verfügung. Dazu zählt unter anderem Fußball, Herschaft und Battle Royal. Zusätzlich könnt ihr Regeln festlegen, die beispielsweise den Untergrund rutschig machen, tote Gegner explodieren lassen oder Schilde deaktivieren.

Mit 16 verschiedenen Rittern sind abwechslungsreiche Schlachten garantiert. Zu beginn stehen euch acht Ritter zu Verfügung, die restlichen lassen sich aber freischalten, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Während meiner Kämpfe habe ich anfangs Selfie gespielt, ein weißer Ritter der gerne Selfies von sich macht. Für das nachfolgende Video habe ich hauptsächlich mit Sushi gespielt. Es liegt einfach daran, dass mir der Stil dieses furchtlosen Krieger gefällt. Zusätzlich habe ich die Sprache des Kommentators auf japanisch umgestellt.

Auf in die Schlacht

Die Steuerung ist äußerst präzise. Lags konnte ich in meiner gesamten Spielzeit keine feststellen. Das Spiel läuft auf der Series X rundum perfekt. So performant das Spiel läuft, so unübersichtlich kann das Schlachtfeld schnell werden. Das ist auch nicht verwunderlich wenn acht Ritter das Spielfeld verwüsten. Immer wieder musste ich meinen Ritter auf dem Spielfeld suchen und fand ihn schlussendlich im Spawn am anderen Ende des Feldes.

Den Multiplayer konnte ich leider nicht ausgiebig testen, da kaum Spieler und Lobbys verfügbar waren. Das sollte sich hoffentlich in nächster Zeit verbessern. In den wenigen Runden, die ich in einer Multiplayer-Lobby verbracht habe, musste ich mit Lags kämpfen. Dies lag vermutlich an der schlechten Verbindung zum Host, der übrigens in den USA ansässig war. Wer darauf keine Lust hat, wird aber im offline-Modus dennoch viel Spaß haben.

Wie bereits erwähnt gibt es mehr als genug einstellbare Spiel-Modi. Für den Wettbewerb mit Freunden und Familie gibt es noch den Turnier-Modus. In diesem Modus gewinnt der derjenige, der als Erstes drei Runden für sich entscheiden kann. Man muss dafür aber genug Zeit mitbringen, da Turniere durchaus lange andauern können.