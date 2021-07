Mit Olympische Spiele von Tokyo 2020 - Das offizielle Videogame geht es virtuell in die größte Metropole Japans, um an verschiedenen sportlichen Aktivitäten teilzunehmen und jede Menge Goldmedaillen abzugrasen. Was das arcadige Sportspiele aus dem Hause SEGA so auf dem Kasten hat, haben wir für euch herausgefunden.

Mögen die Spiele beginnen

Zugegeben, nicht ganz meine Zeit, dennoch erinnern solche Sportspielen ja immer an den Klassiker Summer Games auf dem C64. Ein paar Knöpfe drücken, den Stick wie wild herumwirbeln und schon hat man das Siegertreppchen erklommen – das war auch für mich als Knirps eine machbare Herausforderung

Gut, ganz so einfach ist das weder damals gewesen noch ist es heute so. Was aber wichtig ist: Olympische Spiele von Tokyo 2020 – Das offizielle Videogame nimmt sich nicht ganz so ernst und verpackt die insgesamt 18 Disziplinen in eher kleinere Minispiele, die eben oft auch Buttonmashen voraussetzen – und ist somit ideal für die ganze Familie und auf Partys.

Damit auch wirklich für Jede und Jeden etwas dabei ist, sind die Disziplinen teils sehr unterschiedlich. Uns erwartet: 100 m-Lauf, 4 x 100 m-Staffel, 110 m Hürdenlauf, Weitsprung, 100 m Freistil-Schwimmen, 200 m Lagen-Schwimmen, Hammerwerfen, Sportklettern, BMX, Tischtennis, Tennis, Beachvolleyball, Fußball, Basketball, 7er-Rugby, Baseball, Boxen und Judo. Bei den beiden Tennisarten gibt es zudem Einzel und Doppel - für ein wenig Abwechselung, versteht sich.

So fern… und doch so nah

Wer jetzt eine Story erwartet, wird wohl enttäuscht werden, allerdings stünde da auch die Frage nach dem Warum. Schließlich geht es hier einzig und allein um den Wettkampf, ob allein gegen die KI, zu zweit vor dem Bildschirm oder online gegen anderen Spieler und Nationen. Ein paar Details zu Tokyo können wir zwar erhaschen – in den Ladebildschirmen stehen ein paar Informationen -, ansonsten könnten sich die Wettkämpfe auch genauso gut im nächsten Stadion um die Ecke abspielen.

Ist aber alles vollkommen egal, denn der Star der Sammlung sind eben die Wettkämpfe. Und die machen, zumindest kurzweilig, alle Spaß. Es ist kein Komplettausfall zu beklagen und die Mischung ist gut gelungen. Ball- und Teamsportarten, klassische Leichtathletik und Exoten wie BMX und Judo locken mit immer anderen Steuerungen und Herausforderungen. Reicht es beim 100 m-Lauf wie bekloppt auf den A-Knopf zu hämmern, müssen wir beim 200 m-Lagen-Schwimmen auf unsere Ausdauer achten und eher mit den Sticks hantieren.

Ein bisschen öde sind dann aber doch die Ballsportarten. Das hat zwei Gründe: Es gibt jeweils eigene Videospiele, die das viel besser machen – egal ob als Arcade-Spiel oder Simulation - und sie spielen sich sehr ähnlich. Ob ich nun einen Basketball, Fußball oder ein Rugby-Ei an das andere Ende des Feldes bugsiere und dann punkte, fühlt sich zu ähnlich an.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt

Immerhin wird es mit den 18 Disziplinen so schnell nicht langweilig – auch nicht im Singleplayer. Der Grund: Die KI ist im jeweiligen Finale gnadenlos. Beherrschen wir nicht sämtliche Kniffe der jeweiligen Steuerung, war es das mit dem Traum von Gold.

Blöd: Einige Kniffe und Tipps rund um die jeweilige Sportart und das Handling schalten wir erst dann frei, wenn wir erste Siege einfahren. So erfahren wir erst nach ein paar Runden, wie wir beispielsweise beim BMX-Rennen schneller starten oder die einzelnen Hindernisse auf der Strecke besser meistern.

Immerhin gibt es einige Kniffe und Tasten, die übergreifend auch in anderen, ähnlichen Disziplinen genutzt werden können. Mit ein wenig Übung und Geduld holen wir uns also den verdienten Sieg.

Und was dann? Nun, wir können mit gesammelten Punkten neue Outfits für unseren Avatar freischalten, den wir übrigens anfangs in einem recht umfangreichen Editor gestalten können. Ansonsten bleiben nur die Wiederholungen der Wettkämpfe und das Knacken der Highscores – oder eben der Multiplayer.

Ein Fest für die Augen?

Die Gestaltung der einzelnen Disziplinen sowie Wettkämpferinnen und Wettkämpfer – richtig, es kämpfen immer Frauen und Männer gleichzeitig um den Sieg – passt perfekt zu den Spielen an sich. Optisch erwartet uns eher schlichtere, comichafte Grafik, die sich aber eben auch sehr gut in die jeweiligen Disziplinen fügt.

Mit dabei sind natürlich auch jede Menge Effekt, etwa wenn wir einen perfekten Start hinlegen oder in den Ballsportarten unseren Spezialangriff auf den Gegner loslassen. Insgesamt also sehr stimmig und vor allem flüssig, was gerade bei den oft so wichtigen Zehntelsekunden sehr wichtig ist.

Soundtechnisch werden wir im Hauptmenü von passender, fast schon an Wii Sports erinnernde, Musik abgeholt, in den Wettkämpfen selbst dominieren die Geräusche der Athleten, der Utensilien und des Publikums. Auch hier passt alles, es sticht aber auch nichts wirklich heraus.