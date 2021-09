Youtubers Life 2 gewinnt Streamer als Mentoren XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 10:15 Uhr

In Youtubers Life 2 ist euer Ziel, ein bekannter Streamer zu werden. Was liege da nicht näher, als einfach echte Profis in das Spiel zu verfrachten, die euch später in diesem Jahr unter anderem auf der Xbox anlernen und mit Quests versorgen. So tritt beispielsweise PewDiePie als Mentor auf.

Insgesamt 10 bekannte Gesichter werdet ihr im Spiel antreffen können, auch Paluten und GermanLetsPlay sind an Bord. Diese werden euch anleiten und in verschiedenen Nebenmissionen mit Wissen und Erfahrung aushelfen. Ebenfalls mit dabei: Rubius, Crainer, LaurenzSide, WillyRex, InoxTag, Vegetta777 und xFaRgAnx.

Quelle: Raiser Games