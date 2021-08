Xbox Stream zur gamescom 2021 XBU TNT2808 am Mo, 09.08.2021, 16:15 Uhr

Auch in diesem Jahr wird es leider keine gewohnte gamescom in Köln geben - immerhin wird aber Xbox vertreten sein! Der gamescom 2021 Xbox Stream wird am 24. August um 19 Uhr stattfinden - und somit vor der Opening Night Live.

Als Gastgeber werden euch Kate Yeager und Parris Lilly erwarten. Der Stream wird in 30 Sprachen verfügbar sein, auch englische Audiodeskription und amerikanische Gebärdensprache werden wieder geboten. Verfolgen könnt ihr das Spektakel über Twitch, YouTube, Twitter und Facebook Gaming.

Jetzt wollt ihr aber sicher auch wissen, was euch erwartet, stimmt's? Eines vorweg: Es wird keine Neuankündigungen oder großen Überraschungen geben, das teilte Aaron Greenberg schon auf Twitter mit. Dafür können wir uns aber auf Updates zu zu bereits angekündigten Xbox Game Studios-Titeln sowie Neuigkeiten von Partnern – darunter Spiele, die später in diesem Jahr erscheinen -, freuen. Außerdem lernen wir mehr über anstehende Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und vieles mehr.

Ab dem 26. August wird es dann ein Livestreaming-Programm von Bethesda Deutschland geben, das sich über mehrere Tage erstreckt – den Bethesda MainStream könnt ihr auf Twitch verfolgen.

Die globale Xbox-Community kommt zusammen – das Xbox FanFest

In diesem Jahr richtet Xbox das gamescom Special Edition Xbox FanFest aus. Ihr erfahrt schon bald weitere Details darüber, was euch bei diesem ganz besonderen FanFest erwartet. Werft regelmäßig einen Blick auf die offizielle FanFest-Website und behaltet uns im Auge, wir werden über Neuigkeiten berichten.

Spart bis zu 75 Prozent im Xbox gamescom Sale

Während der gamescom veranstaltet Xbox den digitalen Xbox gamescom Sale, bei dem sich Fans aus Europa bis zu 75 Prozent Preisnachlass auf einige Spiele für Xbox-Konsolen und Windows 10 PC sichern. Sobald die Show näher rückt, erfahrt ihr weitere Details zum großen Sale.

Quelle: Microsoft