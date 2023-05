Xbox-Spiele günstiger kaufen: Die besten Tipps

Begnadete Gamer kommen sicherlich öfter an den Punkt, an dem sie alle Spiele in ihrem Besitz bereits durchgespielt haben. In diesem Fall wird Nachschub benötigt. Es gibt immerhin kaum etwas Besseres als den Reiz des Neuen, wenn man in eine unbekannte Spielwelt abtaucht. Mit der Zeit kann jedoch die Neuanschaffung von Xbox-Spielen auch ziemlich ins Geld gehen. So kostet ein brandneues Spiel schnell 60 Euro und mehr. Wollt ihr das vermeiden, habt ihr glücklicherweise eine Reihe anderer Möglichkeiten, um Xbox-Spiele auch günstiger zu kaufen. Um diese Alternativen geht es im folgenden Artikel.

Tipp #1: Spiele gebraucht kaufen

Gebrauchte Spiele sind häufig in einem sehr guten Zustand und werden dennoch für einen Bruchteil des ursprünglichen Preises angeboten. Anbieter wie medimops sind diesbezüglich eine gute Anlaufstelle. Alternativ könnt ihr euch auch auf dem lokalen Flohmarkt umschauen, ob hier Spiele angeboten werden. Vor allem beim Kauf von privaten Händlern ist es jedoch wichtig, stets zu schauen, ob die Spiele in gutem Zustand sind. Wenn man bereits mit bloßem Auge sieht, dass Spiele zerkratzt sind, solltet ihr besser die Hände davon lassen. Über die Plattform momox lassen sich im Übrigen auch gebrauchte Spiele weiterverkaufen. Das hat den Vorteil, dass ihr direkt Platz für Neues schafft, wenn ihr mit einem Game fertig seid. Zusätzlich kommen so ein paar Euro in die Hobbykasse. In größeren Städten stellen Menschen auch häufig „zu verschenken“-Kisten vor die Haustür mit Dingen, die sie nicht mehr benötigen. Hier lohnt es sich ebenfalls, ab und zu stehenzubleiben und zu stöbern. Man weiß nie, ob man den einen oder anderen Schatz findet.

Tipp #2: Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein Abonnement von Microsoft. Hier wird eine monatliche Gebühr fällig, für die ihr jedoch anschließend auf eine große Auswahl an Xbox-Spielen zugreifen könnt. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie die Streaming-Dienste Amazon Prime, Netflix und Co. Der Game Pass ist eine gute Option für Gamer, die viel spielen und verschiedene Spiele ausprobieren möchten, ohne jedes einzeln zu kaufen. In regelmäßigen Abständen werden auch immer wieder neue Games und exklusive Angebote eingestellt. Neben dem Game Pass gibt es auch noch weitere digitale Spiele von anderen Anbietern.

Tipp #3: Preise vergleichen

Einzelne Spielen werden mitunter bei verschiedenen Händlern für recht unterschiedliche Preise angeboten. Insbesondere bei älteren Spielen gibt es große Preisunterschiede. Aus diesem Grund lohnt es sich, Zeit in die Recherche zu investieren, um die besten Angebote zu finden. Das könnt ihr beispielsweise über Preisvergleich-Websites wie billiger.de oder idealo.de machen. Davon abgesehen bieten allerdings auch viele Online-Händler direkt eine Möglichkeit zum Preisvergleich an. Auch die Xbox-Plattform selbst besitzt eine Funktion zum Vergleichen von Spielen direkt auf der Konsole. Ihr gebt dafür das gewünschte Spiel in die Suchfunktion ein und klickt darauf – anschließend werden Preise von verschiedenen Händlern aufgerufen.

Tipp #4: Rabattcodes und Preisaktionen nutzen

Das Internet macht es heutzutage besonders leicht, nach Preisaktionen und Rabatten zu suchen. Coupons findet man beispielsweise auf speziellen Websites, die sich einfach über Google aufrufen lassen. Wer immer Up-to-Date sein möchte, kann außerdem die Newsletter der Spielehersteller abonnieren. So werdet ihr stets als Erstes über die neusten Rabatte und Sonderaktionen informiert. Davon abgesehen haben auch Influencer in den Sozialen Medien immer wieder Rabattcodes anzubieten. Wer also einigen Gamern auf Instagram und Co. folgt, kann auch dort fündig werden. Um Betrug zu vermeiden, sollten ihr allerdings darauf achten, nur seriöse Händler und Websites zu nutzen. Im Zweifelsfall ist es meist bereits aufschlussreich, den Namen der Website in eine Suchmaschine einzugeben und so zu überprüfen, ob sich bereits Einträge finden lassen. Websites, die betrügerisch arbeiten, lassen sich auf diese Weise oft recht schnell überführen.

Tipp #5: Spieletausch mit Freunden

Die meisten Menschen kennen Kleidertauschpartys. Jeder bringt dabei ein paar gebrauchte Kleidungsstücke mit, die noch in gutem Zustand sind, die jedoch nicht mehr getragen werden. Anschließend kommen sämtliche Sachen auf einen Haufen und man kann sich das mitnehmen, was einem gefällt. Nebenbei verbringt man noch einen netten Nachmittag oder Abend mit Freunden. Das Gleiche kann man auch in Bezug auf Spiele machen. Jeder steuert ein paar Exemplare bei, die bereits durchgespielt wurden oder die einem keinen Spaß gemacht haben. Bei ein paar Snacks, Getränken und netten Gesprächen können die Spiele dann neue Besitzer finden. Am Ende besitzt jeder ein paar neue Spiele – vollkommen umsonst. Noch dazu ist diese Variante äußerst nachhaltig. Nicht nur werden keine Ressourcen verbraucht, um neue Dinge zu kaufen. Es fällt zudem auch kein zusätzlicher CO2-Ausstoß für den Transport an. So habt ihr Geld gespart und gleichzeitig eine gute Tat vollbracht.

Quelle: XBoxUser