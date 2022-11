Xbox Series X vs. Gaming-PC: Was ist die bessere Wahl für Onlinespiele? XBU MrHyde am Mo, 21.11.2022, 15:10 Uhr

In den letzten Jahren hat sich in Sachen Gaming eine ganze Menge getan. Einerseits wurden die zugrundeliegenden Technologien weiterentwickelt. Andererseits haben weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens geherrscht, wodurch viele Menschen auf der Suche nach einfachen Hobbys für die eigenen vier Wände waren.



Diese erwähnte Kombination hat dazu geführt, dass sowohl das Onlinegaming als auch das sogenannte iGaming, also das Onlineglücksspiel, immer mehr Menschen angezogen haben. Durch die vielen neuen Optionen, wie beispielsweise eine verbesserte Grafik, ein besseres Gameplay und mehr, sind sowohl das Onlineglücksspiel als auch das Onlinegaming immer häufiger genutzt worden.



Da es in Hinblick hierauf immer wieder neue Angebote gibt und es schwierig ist bei all dem den Überblick zu behalten, kann in Sachen iGaming ein Blick auf https://www.casinoratgeber.de/ dabei helfen, die richtige Wahl in Sachen Onlinecasino treffen zu können. In Bezug auf das Onlinegaming wollen wir uns aber im Rahmen dieses Artikels die Frage nach dem heiligen Gral stellen: was ist besser? Eine Konsole oder ein Gaming-PC? Falls du dir diese Frage ebenfalls gestellt hast, wollen wir dir im Rahmen dieses Artikels eine Entscheidungshilfe geben.

Hardware

Die Hardware einer Xbox Series X, ist bereits sehr beeindruckend und kann mit einiger Leistung begeistern. Allerdings muss man auch klar sagen, dass hochmoderne Gaming-PCs hier die Nase vorne haben, da diese in Sachen Hardware mit dem Besten vom Besten ausgestattet sind. Dementsprechend sind PC-Systeme, die auf aktuellen Standards basieren, meist deutlich performanter und können eine höhere Framerate liefern.



Eine Frage, die man sich allerdings ebenfalls in Sachen Hardware fragen sollte, ist, ob man selbst gerne mit Controller oder mit Maus und Tastatur spielt. Beim PC hat man die Option auf beides, während man bei der Konsole diese Option nicht hat.

Preis

Bei jeder Neuanschaffung spielt natürlich auch der Preis eine wichtige Rolle, weshalb du dir vorab auch Gedanken darüber machen solltest, wie viel Geld du wirklich ausgeben willst. In Sachen Preis ist eine Xbox Series X nämlich deutlich attraktiver als ein Gaming-PC.



In einer Xbox ist alles, was du brauchst, bereits enthalten und du musst dir keine Gedanken über deren Konfiguration machen. Bei einem Gaming-PC musst du dich einerseits fragen, was alles rein soll und zweites beachten, dass es sehr schnell sehr teuer werden kann.

Kompatibilität

Ein weiterer interessanter und relevanter Faktor ist die Kompatibilität. Während ein Gaming-PC in der kurzen Frist sicherlich eine deutlich bessere Performance und Grafik bieten kann, ist dessen Hardware meist schnell überholt. Aufgrund dessen und der Tatsache, dass die Spiele für Gaming-PCs nicht so gut angepasst werden wie für Konsolen, sind Gaming-PCs meist nach einigen Jahren nicht mehr so kompatibel und performant.



Bei einer Xbox Series X sieht es anders aus. Aufgrund dessen, dass die Spiele für sie speziell angepasst sind, kannst du auch bei Spielen, die erst in einigen Jahren erscheinen, davon ausgegangen, dass diese performant laufen. Wie du sehen kannst, gibt es bei der Frage nach einer Konsole oder einem Gaming-PC einige Faktoren zu beachten. Und dabei haben wir noch nicht einmal über exklusive Spiele, die Portabilität und mehr gesprochen…



Letztlich ist die Frage nach der richtigen Lösung vor allem eine Frage nach der eigenen Präferenz, weshalb du mithilfe der genannten Faktoren deine eigene Entscheidung treffen musst, um am Ende auf deine eigene Art und Weise am Gaming-Trend teilzunehmen.

Quelle: XBoxUser