Xbox kündigt Neuerungen in Accessibility Showcase an

Das finden wir klasse: Xbox setzt sich erneut für Zugänglichkeit ein, damit jeder Mensch in der Lage ist, Freude, Kreativität und Verbundenheit in Videospielen zu erleben. In einem eigens dem Thema gewidmeten Xbox Accessibility Showcase kündigt man daher Neuerungen und Features an, die ein noch barrierefreies Gaming ermöglichen sollen.

Neue Accessibility Feature Tags für den Microsoft Store auf Xbox

Um den Findungsprozess von passenden Spielen einfacher und schneller zu gestalten, führt Xbox Accessibility Feature Tags ein. Diese informieren bei jedem Titel übersichtlich über die verfügbaren Funktionen für Barrierefreiheit. So können Käufer*innen fundierte Informationen sammeln, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen und ihr neues Spiel downloaden.

Barrierefreie Features von Halo Infinite

343 Industries gibt eine Reihe an neuen Accessibility Features für Halo Infinite bekannt, die pünktlich zum Launch am 8. Dezember verfügbar sind – darunter umfassende Optionen für Untertitel, anpassbare Menüs, Sprachausgabe, lineare Navigation, Text-zu-Sprache und Sprache-zu-Text. Alle weiteren Features und mehr Informationen findest Du auf Xbox Wire DACH.

Aktualisiertes Accessibility Spotlight und neue Accessibility Features

Die Ease of Access-Sektion im Konsolen-Menü auf Xbox wird in Barrierefreiheit umbenannt, um Features zur Barrierefreiheit noch leichter auffindbar zu machen. Zusätzlich hebt eine neue Accessibility Spotlight-Seite Spiele hervor, die verschiedene Accessibility Feature Tags unterstützen, von der Gaming und Disability Community besonders geschätzt werden und/oder innovative Accessibility-Funktionen bieten.

Weitere Accessibility Features und Neuigkeiten

Quick Settings: Über die Quick Settings, die Teil des Xbox Guide werden, geht es in Zukunft noch einfacher und schneller, Einstellungen zur Barrierefreiheit vorzunehmen.

Über die Quick Settings, die Teil des Xbox Guide werden, geht es in Zukunft noch einfacher und schneller, Einstellungen zur Barrierefreiheit vorzunehmen. Farbfilter: Neue und verbesserte Farbfilter werden noch in diesem Monat auf Xbox Series X|S eingeführt, um es Menschen mit Farbenblindheit oder Farbsehschwäche zu ermöglichen, mehr aktuelle Spiele aus dem Xbox-Katalog zu erkunden.

Neue und verbesserte Farbfilter werden noch in diesem Monat auf Xbox Series X|S eingeführt, um es Menschen mit Farbenblindheit oder Farbsehschwäche zu ermöglichen, mehr aktuelle Spiele aus dem Xbox-Katalog zu erkunden. Nachtmodus: Mit der neuen Funktion Nachtmodus lässt sich das Licht des Displays oder Fernsehers reduzieren. Du kannst außerdem sowohl das Licht des Power Buttons des Controllers als auch das Licht an der Konsole dimmen.

Mit der neuen Funktion Nachtmodus lässt sich das Licht des Displays oder Fernsehers reduzieren. Du kannst außerdem sowohl das Licht des Power Buttons des Controllers als auch das Licht an der Konsole dimmen. Sprache-zu-Text / Text-zu-Sprache Chat-Einstellungen: In den kommenden Wochen kommt die Möglichkeit hinzu, Präferenzen für Sprache-zu-Text und Text-zu-Sprache in den Einstellungen für Deinen Chat festzulegen.

In den kommenden Wochen kommt die Möglichkeit hinzu, Präferenzen für Sprache-zu-Text und Text-zu-Sprache in den Einstellungen für Deinen Chat festzulegen. Gratis-Kurs über die Grundlagen der Barrierefreiheit von Spielen für Entwickler*innen: Xbox und Microsoft freuen sich, einen neuen, kostenlosen, englischen Kurs auf MSLearn anbieten zu können, der sich an alle richtet, die mehr über Barrierefreiheit in Spielen lernen wollen.

Xbox und Microsoft freuen sich, einen neuen, kostenlosen, englischen Kurs auf MSLearn anbieten zu können, der sich an alle richtet, die mehr über Barrierefreiheit in Spielen lernen wollen. Neue Features für die Xbox Controller: Die Funktionen des Xbox Wireless Controller, des Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und des Xbox Adaptive Controller werden um Next-Gen-Funktionen erweitert, um verbesserte Crossdrive-Konnektivität und reduzierte Latenz zu gewährleisten.

Wir bei Xbox arbeiten daran, die Gaming-Community zu einem inklusiven Ort zu machen, an dem alle Menschen willkommen sind, sich gemeinsam dem Spielspaß hingeben und so spielen, wie sie es sich wünschen. Die Gaming und Disability Community ist dabei ein großer wichtiger Teil dieser globalen Gemeinschaft. Xbox verspricht, auch zukünftig eng mit der Community zusammenzuarbeiten, um weitere Accessibility Features zu entwickeln, bestehende Features zu verbessern und es auch Entwickler*innen zu erleichtern, barrierefreie Funktionen in ihre Spiele zu implementieren.

