Xbox Guthaben sicher aufladen

Man hat ein neues Spiel im Auge und stellt fest, dass das Xbox-Guthaben eine erschreckende Leere aufweist? Dann sollte man dieses Guthaben wieder aufladen. Wie dies gehen soll, erfahren Interessierte in diesem Artikel.

Die Grundsituation

Gotham Knights kommt und die Trailer sind vielversprechend. Am 25. Oktober 2022 ist es dann so weit und auch, wenn jetzt schon Vorbestellungen möglich sind, wird es doch den einen oder die andere geben, die erst an diesem Tag zuschlägt, respektive noch später. Und je nachdem, wo man kauft, bezahlt man entweder weiterhin bar oder aber online. Bei Letzterem gibt einerseits die Möglichkeit, die Bezahlung über eine Kreditkarte oder Lastschrift zu erledigen – oder man greift einfach zum paysafe-Konto. Dies lässt sich wie eine Prepaid-Karte fürs Handy verstehen und entsprechend gibt es die Möglichkeit eine paysafecard ab 5,00 € zu erwerben. Dies geht wahlweise Online (siehe Link) oder man sucht sich eine der 6.000 (und mehr) Verkaufsstellen, um dort einen paysafecard Code zu erwerben.

Bezahlen per paysafecard

Die Bezahlung über die paysafecard-Option ist recht einfach. Je nach Endgerät geht man in den Microsoft Store oder auf die Homepage xbox.com und sucht nach den Dingen, die man erwerben will. Hernach geht man zur Kasse und loggt sich mit dem Microsoft-Account ein. Hier wählt man die paysafecard als Bezahlmethode aus und zahlt einfach mit den Zugangsdaten. Wichtig ist hierbei, dass der Browser Pop-up-Fenster erlaubt.

Nutzt man die Xbox-Konsole betätigt man die „Xbox-Taste“ am Controller. So öffnet sich der Guide. Hernach wählt man den Store aus und fügt jene Spiele, die man erwerben möchte, in den Warenkorb. Dies geschieht durch die Betätigung des „Kaufen“-Knopfes. Danach wählt man bei den Zahlungsmethoden die „paysafecard“-Option. Nun ergeben sich zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man ein Gerät zur Hand hat, das über eine Kamera verfügt, scannt man den auf dem Bildschirm erscheinenden QR-Code damit. Alternativ klickt man auf „zu Paysafe“.

Anschließend muss man den Schritten folgen, wie sie auf dem Smartphone, so eines vorhanden ist, aufgelistet werden. Danach loggt man sich mit dem paysafecard Konto ein, wofür E-Mail-Adresse und Passwort benötigt werden. Dann bestätigt man, dass man diesen Einkauf getätigt hat.

Bezahlung per Microsoft-Code

Eine andere Möglichkeit ist es, einen Microsoft-Code zu erwerben. Der Code ist alphanumerischer Natur, besteht also aus Buchstaben und Ziffern und ist 25 Stellen lang. Er ist in ein 5x5 Raster aufgeteilt, was fünf Blöcke mit fünf Zeichen bedeutet. Für die Einlösung, ist es unerlässlich, sich mit dem richtigen Konto anzumelden, da ansonsten das Guthaben einem anderen Konto zugewiesen wird. Übertragungen auf einen anderen Microsoft-Account sind nicht möglich.

Xbox Series X|S / Xbox One



Des Weiteren kommt es darauf an, über welches Endgerät der Code eingelöst werden soll. Möchte man sein Guthaben für ein Xbox-Spiel für die Xbox Series X|S oder die Xbox One verwenden, dann drückt man die sogenannte „Xbox-Taste“. Somit wird der Guide geöffnet. Hernach wählt man „Store“ aus. Danach betätigt man die „Ansicht“-Taste, damit sich das Seitenmenü öffnet und man den Menüpunkt „Einlösen“ auswählen kann.



Xbox 360



Bei einer Xbox 360 wählt man auf dem Controller die Guide-Taste, wählt dann den Menüpunkt „Spiele und Apps“ aus, danach den Unterpunkt „Code einlösen“.

Die Xbox-App



Da Windows und Xbox von Microsoft vertrieben werden, gibt es auf Windows-Rechnern auch eine Xbox-App. Diese findet man, in dem man die Starttaste – also das Windowszeichen – drückt und in die Suchleiste „Xbox“ eingibt. Die entsprechende App kann, nach erfolgreicher Suche, geöffnet werden. Im Menü befindet sich nun in der oberen, linken Ecke ein Spielerbild. Dieses wählt man aus und klickt auf „Einstellungen“. Hernach sucht man den Menüpunkt „Code einlösen“, klickt auf „Einlösen“.

Im Mircosoft-Store



Hier betätigt man die Windowstaste, sucht nach „Store“. Dann wählt man „Mircosoft Store“ aus, wählt das eigene Konto aus (obere, rechte Bildschirmecke) und sucht den Menüpunkt „Code oder Geschenkkarten einlösen“.

Andere Option



Wenn man über keinen Windows-Rechner, sondern einen anderen PC, oder einen mobilen Webbrowser verfügt, ist ruft man die Homepage „redeem.microsoft.com“ auf.

Das, was noch zu tun ist

Die letzten Schritte, um das Konto – gleich an welchem Endgerät – aufzuladen, sieht es vor, zum einen den 25-stelligen Code einzugeben und zum anderen den Eingabeaufforderungen zu folgen.

Fazit

Egal, ob man sich das Guthaben über paysafecard oder andere Optionen auflädt – es ist wichtig, darauf zu achten, dass der Händler, von dem man die Aufladeoption erworben hat, vertrauenswürdig ist.

Quelle: XBoxUser