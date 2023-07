Xbox Gold wird bald zum Xbox Game Pass Core umgewandelt XBU ringdrossel am Di, 18.07.2023, 10:15 Uhr

Microsoft spielt "Bäumchen wechsel dich" mit Xbox Gold. Das bedeutet, dass man die monatlichen Gratisspiele ab dem 1. September nicht mehr anbieten wird. Anstelle dessen wird zum gleichem Preis von 9,99 USD im Monat Xbox Gold zu Xbox Game Pass Core. Dieser enthält dann 25 Spiele.

Das sind die Titel im Xbox Game Pass Core:

Among Us, Descenders, Dishonored 2, DOOM Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua's Sacrifice, Human Fall Flat, INSIDE, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2 und The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Neben Core gibt es auch noch 3 weitere Tarife:

Man beachte, dass es ausgerechnet bei "Console" keinen Multiplayer gibt. Was schwer nachzuvollziehen ist.

Quelle: Microsoft