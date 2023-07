Xbox Games Showcase rockt mehr als 92 Mio. Views XBU ringdrossel am Di, 18.07.2023, 10:00 Uhr

Der Microsoft Xbox Games Showcase hat gemeinsam mit der darauffolgenden Starfield Direct am 11.06.23 bislang mehr als 92 Mio. Views weltweit erzeugt. Somit hat dieser alle Rekorde von Microsoft gesprengt und ist der am besten bewertete Showcase der Xbox-Marke. Falls ihr ihn verpasst habt, findet ihr den Showcase nochmal unten in dieser News.

Quelle: news.xbox.com