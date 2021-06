Xbox Game Pass: Highlights im Juni Amortis am Di, 01.06.2021, 18:30 Uhr

Ein neuer Monat voller Spiele steht an und mit ihm ein besonderes Highlight am 13. Juni: Mit dem Xbox & Bethesda Games Showcase erwartet Dich eine spannende Show mit vielen großartigen Ankündigungen und Neuigkeiten. Bis dahin hält der Xbox Game Pass eine Reihe neuer Spiele für Dich bereit.

Updates und DLCs

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Besuche regelmäßig die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr zu den neuesten Perks. In diesem Monat erhältst Du unter anderem diese Boni:

Jetzt verfügbar – Dirt 5: Power Your Memes Pack

Sichere Dir das Xbox Series X Fridge Playgrounds Item und vier exklusive Xbox-Lackierungen.

Jetzt verfügbar – Super Animal Royale – Founder's Edition Pack

Kämpfe stilvoll für Furvival! Lade den Founder's Edition DLC kostenlos herunter, um drei neue Tierrassen und zehn weitere Kosmetika im Early Access zu erhalten.

3. Juni – Apex Legends: Knockout City Weapon Charm

Mit dem neuen Dodge This Weapon Charm zeigst Du der Konkurrenz, was Du draufhast – präsentiert von EA Play. Füge ihn zu Deiner Lieblingswaffe hinzu und kämpfe um Ruhm und Reichtum.

Xbox Game Pass Quests

Beginne den Sommer mit neuen Xbox Game Pass Ultimate Quests zu den Themen Sport und Pride. Die aktuelle Übersicht der Quests findest Du jederzeit in der Xbox Mobile App.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

