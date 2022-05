Xbox & Bethesda Games Showcase läuft am 12. Juni XBU MrHyde am Mo, 02.05.2022, 16:50 Uhr

Am Sonntag, den 12. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit findet der Xbox & Bethesda Games Showcase statt. Euch erwartet eine Show voller Gaming-News der Xbox Game Studios, von Bethesda und anderer internationaler Xbox-Partner. Wir sind schon gespannt auf die Neuigkeiten zu den kommenden Spielen!



Der Xbox & Bethesda Games Showcase wird auf einer Vielzahl von Kanälen in über 30 Sprachen gestreamt. U.a. via:

YouTube.com/Xbox

Twitch.tv/Xbox

Twitch.tv/XboxASL

Twitter.com/Xbox

Facebook.com/Xbox

TikTok.com/@Xbox

Quelle: Microsoft