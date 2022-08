Xbox All Access jetzt in der Schweiz verfügbar XBU MrHyde am Di, 30.08.2022, 13:50 Uhr

Ab sofort ist Xbox All Access auch in der Schweiz verfügbar, das All Inclusive-Paket für alle Xbox Gaming-Fans. Im Rahmen Deiner Xbox All Access-Mitgliedschaft erhältst Du eine Xbox-Konsole der nächsten Generation sowie eine 24-monatige Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft. Zugang zu Xbox All Access bekommst Du ab CHF 24.90 monatlich und einer Laufzeit von 24 Monaten. Weitere Details findest Du hier im Blogpost.

Das ist Xbox All Access

Xbox All Access ist das All-Inclusive-Paket von Xbox mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Im Rahmen deiner Mitgliedschaft entscheidest Du Dich für Xbox Series X oder Xbox Series S und erhältst zusätzlich Xbox Game Pass Ultimate für 24 Monate. Nach Ablauf der 24 Monate Xbox All Access behältst Du die Konsole.



Xbox All Access mit Xbox Series S

• Zusätzlich zu Deiner Konsole erhältst Du 24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox Cloud Gaming und Xbox Live Gold)

• Kosten: CHF 24.90 monatlich für 24 Monate

• Keine zusätzlichen Kosten



Xbox All Access mit Xbox Series X

• Zusätzlich zu Deiner Konsole erhältst Du 24 Monate Xbox Game Pass Ultimate (inklusive aller Vorteile von EA Play, Xbox Cloud Gaming und Xbox Live Gold)

• Kosten: CHF 34.90 monatlich für 24 Monate

• Keine zusätzlichen Kosten



So erhältst Du Xbox All Access

Xbox arbeitet mit ausgewählten Einzelhändlern zusammen, um Dir Deine Konsole und den Xbox Game Pass Ultimate zur Verfügung zu stellen:

• In der Schweiz beziehst Du Xbox All Access von Swisscom.

• Wähle Dein passendes Xbox All Access Paket auf der Landingpage aus und entscheide, wie Du die monatlichen Raten von Xbox All Access bezahlen möchtest.

• Schon macht sich Deine neue Konsole auf den Weg zu Dir nachhause – Xbox Game Pass Ultimate inklusive.

Quelle: Microsoft