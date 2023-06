Wüstenabenteuer SAND LAND befindet sich in der Entwicklung XBU MrHyde am Fr, 16.06.2023, 09:15 Uhr

Bandai Namco Europe kündigt SAND LAND an, das auf dem gleichnamigen Manga von Akira Toriyama basiert, dem Schöpfer von Dragon Ball und Dr. Slump. SAND LAND wird von ILCA Inc. entwickelt und für Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC via Steam erscheinen.



SAND LAND spielt in einer Wüstenwelt, in der sowohl Menschen als auch Dämonen unter einer extremen Wasserknappheit leiden. Spieler*innen begleiten ein ungleiches Trio auf ihrer Suche nach einer legendären Quelle, die in der Wüste versteckt ist. Denn der Kleinstadt-Sheriff Rao will mit der Unterstützung der Dämonen ganz Sand Land von der Wasserknappheit befreien. Ihm zur Seite steht Belzebub, der Sohn Satans, der das reine Herz eines kleinen Kindes hat und über eine übermenschliche Stärke sowie telepathische Fähigkeiten verfügt. Der weise, alte Dämon Sheef mit seiner diebischen Art begleitet die beiden auf ihrem Abenteuer.



Im Spiel schlüpfen Spieler*innen in die Rolle von Belzebub. Während sie den zahlreichen Geheimnissen von SAND LAND auf der Spur sind, begegnen sie hilfreichen Charakteren, aber auch vielen Gefahren. Erkundungen und Kämpfe können sowohl zu Fuß als auch mit verschiedenen Fahrzeugen bestritten werden. Dabei können die Fahrzeuge individuell ausgestattet werden, um die Wüste zu durchqueren, Hindernisse zu überwinden und unterschiedliche Gegner zu bezwingen.



Der Manga SAND LAND wurde 2000 von Akira Toriyama geschrieben und genießt seitdem weltweite Beliebtheit. Im Dezember 2022 wurde das SAND LAND Projekt angekündigt, für das mehrere Partner zusammenarbeiten, um die klassische Manga-IP ins transmediale Zeitalter zu bringen. Das Projekt startet mit einem Anime-Film, koproduziert von Bandai Namco Filmworks Sunrise Studio, Kamikazedouga Co. Ltd. und ANIMA Inc. Das Spiel SAND LAND ist ebenfalls Teil des Projekts.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment