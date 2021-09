Wuchang: Fallen Feathers prügelt sich durch China XBU ringdrossel am Mo, 20.09.2021, 10:00 Uhr

Ein neues Action RPG von Leenzee Games erweckt mit Wuchang: Fallen Feathers das Aufsehen von Fans schwerer Actionspiele. In dem Setting der Ming-Dynastie treten die Spieler in einem gespenstischen Realität den Kampf gegen übernatürliche Kräfte an.

Der offizielle Reveal-Trailer verrät mehr über das Gameplay.

Wuchang: Fallen Feathers erscheint 2024

Quelle: Leenzee Games