WRC Generations: Vorbestellungen ab sofort möglich XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 14:05 Uhr

NACON und das Entwicklungsstudio KT Racing kündigen an, dass ihr neues Rallye-Spiel WRC Generations, das offizielle Videospiel der FIA World Rally Championship, ab sofort vorbestellt werden kann. Ursprünglich für die Veröffentlichung am 13. Oktober 2022 geplant, wird WRC Generations nun am 3. November 2022 gleichzeitig für Konsolen und PC erscheinen. Das neue Veröffentlichungsdatum stellt Qualität sicher und enthält den neuen Ligamodus, der cross-play ermöglicht.



Alle die jetzt WRC Generations vorbestellen, erhalten einen exklusiven Vorbestellerbonus. Dieser enthält den bekannten Peugeot 206 WRC von Marcus Grönholm aus dem Jahr 2002 als DLC.



WRC Generations feiert die Ankunft einer neuen Generation von Hybridautos und das neue Fahrerlebnis, das sie bieten. Der neue Ligamodus bietet Fans die Möglichkeit, sich mit anderen auf einem ähnlichen Niveau zu messen. WRC Generations ist der fortschrittlichste Teil der Serie und bietet eine große Auswahl an Autos, Rallyes und Sonderprüfungen.

Quelle: NACON