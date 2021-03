Mit World-Splitter soll noch im Laufe des Jahres ein neuer Puzzle-Plattformer erscheinen, der digital für Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch und PC via Steam verfügbar sein wird. Ein kurzer Trailer kündigt den Titel für euch an. 60 Level mit je zwei Dimensionen warten darauf, von euch gemeistert zu werden. Zehn Missionen wird man zudem lokal im CoOp spielen können.

Quelle: Bumble3ee Interactive