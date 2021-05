World of Warships - Godzilla vs. Kong treffen aufeinander Amortis am Di, 11.05.2021, 14:15 Uhr

Der epische Kampf der Titanen von Legendary Entertainment geht weiter: In einem einzigartigen, zeitlich limitierten Event gibt es in World of Warships passend zum Monster-Movie Godzilla vs. Kong exklusive In-game-Aktivitäten und Items. Fest dazu entschlossen, ein und für alle Mal ihre Differenzen aus der Welt zu schaffen, sind Godzilla und Kong als Kommandeure im Spiel mitsamt Voiceover und visuellen Effekten an Bord. Zusätzlich gibt es eine ganze Reihe an besonderen Missionen für alle Spieler von World of Warships.

Um an diese exklusiven Inhalte zu gelangen, können die Spieler zwischen drei verschiedenen Bundles zum Thema wählen. Kong: Primordial Rage enthält Kommandeur Kong mit 10 Fertigkeitspunkten und einem einzigartigen Voiceover, die North Carolina mit permanenter Primal-Tarnung und eine Gedenkflagge mitsamt thematischer Tarnung. Das Pendant dazu, Godzilla: Apex Monster, kann mit Kommandeur Godzilla, 10 Fertigkeitspunkten, einem einzigartigen Voiceover und der Amagi mit permanenter Heat Ray-Tarnung, einer Gedenkflagge sowie passender Tarnung aufwarten. Im Titans: Large Pack Bundle werden sowohl Kong als auch Godzilla als Kommandeure mit ihren zugehörigen Kriegsschiffen und dem Rest der genannten Inhalten angeboten.

Darüber hinaus ist eine neue Reihe von speziellen Kampfmissionen für alle spielbar. Um sie freizuschalten, müssen sich die Spieler für eine Seite entscheiden - Team Godzilla oder Team Kong. Jede abgeschlossene Stufe der Missionskette belohnt die Spieler mit zwei Ultimate Guardian- oder Ultimate Titan-Tarnungen. Nach Abschluss der Missionen gibt es als Belohnung einen abschließenden Zwei Titanen - Ein König-Container.

Quelle: Wargaming.net