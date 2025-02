Woodo stellt sich mit Story-Trailer vor XBU MrHyde am Mi, 26.02.2025, 13:15 Uhr

Daedalic Entertainment freut sich, gemeinsam mit den Entwicklern Yullia Prohorova und Timur Bogotov, einen herzerwärmenden Story-Trailer für das kommende cozy 3D-Puzzle-Spiel Woodo zu präsentieren. Der Trailer feierte sein Debüt während des ID@Xbox Showcase und gibt einen ersten Einblick in die charmante Geschichte, die die Spieler Stück für Stück enthüllen werden. Gezeigt werden unter anderem die Ankunft der Protagonistin im Dorf, humorvolle Begegnungen mit Gänsen und einer schelmischen Ziege sowie die ersten Schritte zur Bildung von Freundschaften in dieser idyllischen Umgebung.

Woodo lädt Spielende in eine handgefertigte Diorama-Welt ein, die auf den wertvollen Sommererinnerungen der Protagonistin basiert. Durch intuitive Puzzle-Mechaniken werden Objekte und Momente zusammengesetzt, die eine herzerwärmende Coming-of-Age-Geschichte zum Leben erwecken.

Im Spiel begleitet ihr Foxy, ein junges Mädchen, das den Sommer in einem abgelegenen Dorf mit ihrem entfernten Verwandten Ben, dem Frosch, verbringt. Foxy, die an ihr digitales Leben gewöhnt ist, tut sich zunächst schwer mit der neuen Umgebung. Doch durch Bens Ermutigung und ein gemeinsames Abenteuer an einen besonderen Ort, entdeckt sie ihre Freude an Kreativität und schafft ihre eigenen unvergesslichen Erinnerungen. Während des Spiels setzen die Spieler detailreiche Dioramen zusammen, die jeweils einen besonderen Moment aus Foxys Sommer darstellen – begleitet von einer freundlichen Erzählerstimme, die Anleitung und Geborgenheit spendet.

Quelle: Daedalic Entertainment