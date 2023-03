Wolcen: Lords of Mayhem erscheint kommende Woche XBU MrHyde am Do, 09.03.2023, 11:00 Uhr

Wolcen Studio hat angekündigt, dass das bei Fans beliebte Action-Rollenspiel Wolcen: Lords of Mayhem am 15. März 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Diese Version des Spiels wird als finale Gesamtausgabe das "Endgame" enthalten - den vierten Akt der Geschichte von Wolcen, der den Spielern einen endgültigen Abschluss des epischen Abenteuers bietet, das ursprünglich auf dem PC begann.



Wolcen: Lords of Mayhem ist ein isometrisches Action-Rollenspiel, das für seine atemberaubende Grafik, sein fesselndes Gameplay und seine umfangreichen Charakteranpassungsoptionen gelobt wird. Das Spiel ist in einer düsteren Fantasiewelt angesiedelt, in der die Spieler/innen in die Rolle eines erfahrenen Kriegers schlüpfen, der mit unglaublichen Stärken gesegnet ist und sich in einen ultimativen Avatar der Zerstörung verwandeln kann. Erkunde die Umgebung, besiege herausfordernde Gegner und entdecke die Geheimnisse einer Welt, die kurz vor einem apokalyptischen Ereignis steht.



Die bevorstehende Veröffentlichung für PlayStation und Xbox wird die bisher umfangreichste Version von Wolcen: Lords of Mayhem sein. Die Spieler/innen können sich auf den neuen Konsolen auf eine optimierte Grafik und Leistung freuen, die das Spiel noch fesselnder machen als je zuvor.

Akt 4: Endgame verspricht ein spannender Abschluss der Geschichte zu werden, in dem die Spieler/innen dem ultimativen Feind, Ahriman, gegenüberstehen und einige schwere moralische Entscheidungen treffen müssen. Dieser Akt wird die Stärke und Entschlossenheit der Spieler/innen auf die Probe stellen, wenn sie darum kämpfen, sich von Ahrimans Einfluss zu befreien und seine Pläne zur Zerstörung der Menschheit zu vereiteln.



„Wir freuen uns sehr, Wolcen: Lords of Mayhem auf neue und ältere Konsolengenerationen zu bringen“, so Daniel Dolui, Gründer von Wolcen Studio. „Das Spiel war ein großer Erfolg auf dem PC und wir können es kaum erwarten, dass die Konsolenspieler die unglaubliche Geschichte und das Gameplay erleben, die wir geschaffen haben.“

Quelle: Wolcen Studio