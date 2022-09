Winter Games 2023 lädt bald zum Wettkampf ein XBU MrHyde am Do, 29.09.2022, 10:00 Uhr

Der deutsche Games-Publisher Wild River Games gibt die weltweite Veröffentlichung des von Independent Arts aus Hamm entwickelten Winter Games 2023 am 13. Oktober bekannt. Nach langer Zeit wird hiermit wieder ein Wintersport-Game auf den Markt gebracht, das den klassischen Spielspaß bekannter Wintersportdisziplinen bietet. Noch ist kein Schnee in Sicht, aber schon bald können Fans des Wintersports zu Hause in den virtuellen Schnee fallen und die Pisten weltweit unsicher machen.



Winter Games 2023 wird für Xbox zum Preis von 29,99 Euro als digitale Version erhältlich sein. Die weiteren Infos:



Winter Games 2023 ist ein spannendes und actionreiches Sportspiel im modernen 3D-Gewand für die ganze Familie. In zehn olympischen Wintersportdisziplinen wie beispielsweise Skispringen, Biathlon, Skicross, Skeleton oder Super-G können die Spielenden die eigenen sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Sie begeben sich auf die Jagd nach neuen Rekorden, Bestzeiten und zahlreichen Trophäen. Neben den Einzeldisziplinen stehen auch spielfertige Cups zur freien Auswahl, bei denen mehrere Disziplinen nacheinander gespielt werden können. Zusätzlich bietet das Spiel eine Option, eigene Wettbewerbe zu erstellen. Sportskanonen spielen alleine gegen die KI oder treten im lokalen Mehrspielermodus gegen bis zu drei Freunde in einem spannenden Wintersportduell an.



Wintersportler erleben mit Winter Games 2023 einen atemberaubenden Höhen- und Geschwindigkeitsrausch. Dank der überzeugenden 3D-Grafik genießen Spieler:innen den ultimativen Winterurlaub.



Features:

Zehn olympische Wintersportdisziplinen: Biathlon, Abfahrt, Super-G, Skeleton, Speedskating 2er-Bob, Skispringen, Skicross, Snowboardcross und Curling

Multiplayer-Modus für bis zu vier Spielende

Mehr als 50 auswählbare Nationen

Vielfältige, anpassbare Wettkampfmodi und Pokale

Verschiedene Schwierigkeitsgrade für Anfänger und Profis

Benutzerdefinierter Modus für eigene Sportereignisse

Quelle: Wild River Games GmbH