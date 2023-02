Wild Hearts: Trailer zeigt Landschaften und wilde Kemono XBU MrHyde am Fr, 10.02.2023, 13:20 Uhr

EA Originals und KOEI TECMO veröffentlichen einen neuen Trailer zu WILD HEARTS. Der Trailer gewährt Spielern einen filmreifen Einblick in die Geschichte von WILD HEARTS und zeigt die Jäger im Kampf gegen wilde Kemono, wie den vulkanischen Lavarücken.



Egal, ob sie in den Wäldern, auf Bergen und Hügeln oder im Schnee jagen – Spieler müssen lernen, die uralten und ausgeklügelten Karakuri-Mechanismen an die Umgebung anzupassen, um sich effektiv fortzubewegen und Azuma gegen die grausamen Kemono verteidigen zu können.



In WILD HEARTS streifen die Spieler entweder als einsamer Wolf durch Azuma oder jagen dank der Koop- und Crossplay-Features des Spiels über alle Plattformen hinweg mit bis zu zwei Freunden gemeinsam im Rudel. Sie können bei der Rudeljagd ihre Schlachtpläne ausdehnen und spezielle Missionen spielen, sich anderen Jägern in der Welt anschließen oder sich den Kemono alleine stellen. Das Spiel wird über eine Sprachausgabe auf Deutsch, Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch und Spanisch verfügen.

Quelle: Electronic Arts