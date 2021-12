White Shadows erreicht endlich PC und Current-Gen-Konsolen XBU TNT2808 am Do, 09.12.2021, 09:15 Uhr

Lange war es still um White Shadows, seit Dienstag könnt ihr aber nun endlich den kinoreifen Rätselplatformer auf dem PC, der Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 spielen. Der Eintritt in die atmosphärische Welt kostet euch nur 19,99 €, was es zu sehen gibt, zeigt euch der Release-Trailer:

Quelle: Thunderful Publishing