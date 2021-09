Werdet zum Innenarchitekten in Gestalte dein Zuhause XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 16:30 Uhr

Drei neue Spiele der My Universe-Reihe sollen noch in diesem Jahr erscheinen, nur Gestalte dein Zuhause schafft es auch auf die Xbox One, das aber schon am 04. November. Ihr könnt in dem Spiel euer eigenes Traumhaus errichten.

Als Gründer:innen der eigenen Agentur für Innenarchitektur empfangen Spieler:innen ihre ersten Kund:innen zu Beginn des Spiels in ihrem Büro. Jede Person hat andere Vorstellungen für ihre eigenen vier Wände, deshalb müssen sich die Spieler:innen mit ihnen austauschen, um ihre Ideen, Vorlieben und Erwartungen für ihr Traumhaus herauszufinden. Nachdem das Projekt gemeinsam definiert wurde, geht es ran ans Werk: Spieler:innen müssen die Häuser der Kund:innen renovieren und die Ziele des Auftrags erfüllen, um sie zufrieden zu stellen. Je glücklicher sie mit dem Ergebnis sind, desto mehr steigt der Ruhm und die Stufe des Hauses. Dadurch werden neue Gegenstände, Stile, Dekorationsmöglichkeiten und sogar größere Projekte freigeschaltet! Mit harter Arbeit und einem guten Händchen für den richtigen Stil werden die Spieler:innen bald schon zu den angesehensten Innenarchitekt:innen der Stadt gehören!

Sobald Spieler:innen dann zu den erfahrenen Designer:innen zählen, können sie sich entscheiden, ob sie weiter an einem Kundenprojekt arbeiten oder ihr eigenes entwerfen möchten. Sie können zwischen dem Renovierungs- und dem Dekorationsmodus wählen, um das Haus so schön wie möglich zu gestalten. Im Renovierungsmodus kann die Struktur des Hauses durch Einreißen und Aufbauen von Wänden, Entfernen des Hartholzbodens oder der Fliesen, Streichen, Ändern der Wandverkleidung, Reparieren der Elektroinstallation oder das Einbauen eines Wasseranschlusses verändert werden. Durch den Wechsel in den Dekorationsmodus können Möbel, Pflanzen, Teppiche, Tapeten, Vorhänge und mehr ausgewählt und eingerichtet werden. Dabei liegt es ganz an den Spieler:innen, jedem Haus eine echte Persönlichkeit zu verleihen.

Sie können an ihren eigenen Projekten arbeiten, wann immer sie wollen, dekorieren wie es ihnen beliebt und sogar die Struktur ihres eigenen Hauses wählen: Wohnung, Studio, Haus oder Zweifamilienhaus.

Spielefeatures:

Spieler:innen können ihren Charakter erstellen, benennen und ihre eigene Agentur gründen. Wie sie ihre Karriere in der Innenarchitektur beschreiten möchten, ist dabei ganz ihnen überlassen.

Spieler:innen müssen die Häuser ihrer Kund:innen passend zu ihren jeweiligen Persönlichkeiten renovieren, umgestalten und dekorieren, um die Ziele des Auftrags zu erfüllen.

Mini-Spiele und kleine Aktionen sorgen bei der Renovierung für jede Menge Spielspaß.

Während das eigene Haus aufgelevelt und gestaltet wird, werden neue Gegenstände und Dekorationen freigeschaltet.

Zur Verfügung steht eine große Auswahl an unterschiedlichen Stilen, Wand- und Bodenbelägen sowie Möbeln, um die eigene Kreativität voll und ganz auszuleben.

Quelle: Microids