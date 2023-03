Weitere Xbox Game Pass Highlights im März 23 XBU MrHyde am Mi, 22.03.2023, 16:25 Uhr

In der zweiten Märzhälfte gibt es wieder jede Menge neue Spiele, Updates und Perks im so genialen Xbox Game Pass. Freue Dich unter anderem auf bereits angekündigte AAA-Titel wie Ghostwire Tokyo. Hier sind alle wichtigen Informationen zu den Neuzuängen, Specials und den Abgängen am Monatsende.



Neue Spiele im Xbox Game Pass

21. März – Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition (Cloud, Konsole und PC)

28. März – MLB The Show 23 (Cloud und Konsole)

30. März – Infinite Guitars (Cloud, Konsole und PC)

Falls Du es verpasst hast

12. April – Ghostwire: Tokyo

Updates und DLCs

22. März – Cities: Skylines - Hubs & Transport

28. März – The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate DLC

29. März – Forza Horizon 5: Rallye Abenteuer

Verfügbar bis 31. März – 3-Monate kostenlose Probezeit von Apple TV+

Ted Lasso ist zurück! Die Emmy-gekrönte Erfolgsserie meldet sich für eine dritte Staffel mit mehr Optimismus, Entschlossenheit ... und Keksen zurück! Sichere Dir Deinen Perk für 3 Monate kostenloses Apple TV+ und streame jetzt. Aber beeil Dich: Dieses Angebot gilt nur noch bis zum 31. März.

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 31. März

A Memoir Blue (Cloud, Konsole und PC)

Chinatown Detective Agency (Cloud, Konsole und PC)

ClusterTruck (Cloud, Konsole und PC)

Double Dragon Neon (Cloud und Konsole)

Kraken Academy!! (Cloud, Konsole und PC)

MLB The Show 22 (Cloud und Konsole)

Power Rangers: Battle for the Grid (Cloud, Konsole und PC)

Quelle: Microsoft