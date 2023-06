Weitere Neuankündigungen für den Xbox Game Pass Ende Juni 2023 XBU ringdrossel am Mi, 21.06.2023, 10:30 Uhr

Es wieder Neuheiten für den Xbox Game Pass. Diesmal mit dabei ist unter anderem der Racer Need for Speed Unbound, The Bookwalker und uvm. Wir haben euch die Liste in die News gepackt.

Das sind die Neuzugänge für Ende Juni / Anfang Juli:

22.06.23 - Need for Speed Unbound (Cloud, PC, Xbox Series X|S) EA Play

22.06.23 - The Bookwalker (Konsole, PC)

27.06.23 - Bramble: The Mountain King (Cloud, Knsole, PC)

27.06.23 - F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

29.06.23 - Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Konsole, PC)

03.07.23 - Arcade Paradise (Konsole, PC)

05.07.23 - Sword and Fairy: Together Forever (Konsole, PC)

