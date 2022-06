Weitere Juni-Highlights im Xbox Game Pass XBU TNT2808 am Mi, 22.06.2022, 11:00 Uhr

Die zweite Juni-Hälfte ist da, das heißt natürlich auch Nachschub im Xbox Game Pass. Freut euch auf viele neue Highlights, etwa über prügelnde Mutantenschildkröten oder einen Klassiker der Sportspiele.

Schon bald verfügbar

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Golf With Your Friends: Bouncy Castle Course DLC

Jetzt verfügbar – Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion

Jetzt verfügbar – Minecraft: The Wild Update

Xbox Game Pass Ultimate Perks

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks im Juni? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

Jetzt verfügbar – Marvel’s Avengers: Ms. Marvel Future Suit Pack

Jetzt verfügbar – Halo Infinite: Pass Tense Razorback Bundle

23. Juni – Naraka: Bladepoint: Awakening Bundle

Xbox Touch Control für 8 weitere Spiele über Xbox Cloud Gaming

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Drei Monate Xbox Game Pass für nur 1 Euro

Deine Freund*innen haben den PC Game Pass oder Xbox Game Pass Ultimate noch nicht? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, um gemeinsam mit Dir in das nächste Spiel einzusteigen. Denn nur noch für kurze Zeit gibt es die ersten drei Monate im Xbox Game Pass für nur 1 Euro! So erkundest Du fantastische neue Spiele ab dem ersten Tag, zockst kultige Franchises der Xbox Game Studios, oder tauchst in echte Indie-Blockbuster ein – und die EA Play Mitgliedschaft gibt es ohne zusätzliche Kosten auch noch dazu.

