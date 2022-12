We Are The Caretakers erhält einen Release Date-Trailer XBU ringdrossel am Fr, 30.12.2022, 11:15 Uhr

Ein neues Strategie-Rollenspiel befindet sich am Horizont. Die Rede ist von We Are The Caretakers, das von Heart Shaped Games entwickelt wird. Der Titel hat nun ein Release-Datum und einen passenden Trailer dazu, den wir euch nicht vorenthalten wollen.

Bei We Are The Caretakers handelt es sich um ein rundenbasiertes Sci-Fi-Rollenspiel. Mit Hilfe von Teams aus Beschützern, muss eine außerirdische Bedrohung von Aliens abgewandt werden.

Quelle: Heart Shaped Games