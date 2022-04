Way of the Hunter weckt euren Jagdinstinkt XBU MrHyde am Fr, 22.04.2022, 12:30 Uhr

Das Spiel Way of the Hunter wird derzeit vom slowakischen Studio Nine Rocks Games für Xbox Series X|S, PC und PS5 entwickelt, wie THQ Nordic nun mitteilten. Die Spieler übernehmen die Rolle eines versierten Jägers, der kürzlich das Jagdrevier seines Großvaters übernommen hat und dem die Aufgabe zufällt, das kleine traditionsreiche Familienunternehmen weiterzuführen, was auf den Verkauf von qualitativ hochwertigem Wildfleisch spezialisiert ist.



Verschiedene Biome warten in zwei riesigen Arealen voller wunderbarer Natur daruf, erkundet zu werden. Der Jäger steht dabei vor der Herausforderung, zunächst die Spuren der verschiedenen Tiere zu finden und zu deuten und sich im Anschluss mit maximaler Vorsicht und Geduld anzupirschen, um nicht von den messerscharfen Sinnen seiner Jagdbeute wahrgenommen zu werden.



"Mit Way of the Hunter wollen wir eine neue Franchise begründen.” sagt David Durčák, CEO von Nine Rocks Games. “The Way of the Hunter wird der großen Fangemeinde ein digitales Jagderlebnis bescheren, das sowohl auf eine spannende Geschichte sowie auf eine ausgefeilte Waffen- und Ballistik-Simulation setzt. Um das beste Jagdspiel zu erschaffen, haben wir ein erfahrenes Team von Profis versammelt, die zuvor an Spielen wie DayZ oder den Cabela's-Jagdspielen gearbeitet haben."



Die große Auswahl authentischer Jagdausrüstung und Waffen in Way of the Hunter enthält eine Vielzahl an lizensierten Gewehren und Zielvorrichtungen und besticht darüber hinaus mit einer realitätsnahen Waffen- und Geschossphysik. Das Spiel bietet zwei weitläufige Open-World-Jagdreviere - eines in den Vereinigten Staaten von Amerika und eines in Europa - mit jeweils rund 140 km² Fläche und einem einzigartigen simulierten Ökösystem. Überdies können die Spieler:innen im Koop-Multiplayer-Modus ihre schönsten und aufregendsten Jagdabenteuer gemeinsam erleben.

Quelle: THQ Nordic