Way of the Hunter stellt Steyr Arms Waffen vor XBU MrHyde am Fr, 15.07.2022, 11:15 Uhr

Wer verantwortungsvoll jagt, trifft sein Ziel mit einem Fangschuss an genau der richtigen Stelle, um unnötiges Leiden zu verhindern. Um so einen perfekten Treffer zu landen, braucht man gute Ausrüstung, angefangen mit dem Gewehr, den Zielfernrohr, einem guten Fernglas und so weiter. Daher haben THQ Nordic und Nine Rocks Games eine Partnerschaft mit dem berühmten österreichischen Waffenproduzenten Steyr Arms getroffen, um offiziell lizensierte Gewehre in die Welt von Way of the Hunter zu bringen.



Im Spiel hat man die Wahl zwischen bekannten Steyr-Arms-Produkten wie der Steyr Pro Hunter II, dem Steyr Monobloc oder der Steyr Mannlicher SM12. Way of the Hunter is erscheint am 16. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: THQ Nordic