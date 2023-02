Way of the Hunter schickt euch nach Alaska XBU MrHyde am Di, 07.02.2023, 19:30 Uhr

Erlebt Alaskas atemberaubende Landschaften und die unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Tierarten in der neuen DLC-Erweiterung für Way of the Hunter: Aurora Shores. Als frischgebackener "Wildlife Trooper", also ein staatlicher Wildhüter Alaskas, ist es eure Aufgabe das natürliche Gleichgewicht der Region zu bewahren.



Taucht ein in die ungezähmte Wildnis und begegnet 14 verschiedenen Tierarten, von den Kodiak-Bären bis hin zu den Roosevelt-Elchen und vielen mehr. Als Wildhüter gilt es, das komplexe Ökosystem optimal zu verwalten und den Bestand der verschiedenen Spezies zu überwachen. Dabei entdecken Spieler:innen die unberührte Schönheit der offenen Welt von Aurora Shores. Saftiges grünes Grassland prägt die Landschaft ebenso, wie frostige Berggipfel oder üppige Regenwälder. Denn auch abseits der der harschen alaskischen Winter, bietet die Region das ganze Jahr über ein umwerfendes Bild. Egal, ob auf der Spitze der "Nianuk Erhebung" oder in den weitläufigen "Aivuk-Wäldern", die charmante Idylle dieser einzigartigen Wildnis nimmt jeden gefangen.



Kostenloser DLC-Content

Gleichzeitig mit dem kostenpflichtigen Aurora Shores-DLC wird ein kostenloser Patch für das Hauptspiel von Way of the Hunter veröffentlicht, der eine neue Waffengattung ins Spiel bringt: Armbrüste! Diese neue Waffenart ist ideal dafür, möglichst leise zu Jagen und andere Tiere in der Nähe möglichst wenig zu stören.



Ebenfalls kostenlos und verfügbar ist der der "Free UTV"-DLC, der am 19. Januar 2023 ein neues Fahrzeug ins Spiel brachte.

Quelle: THQ Nordic