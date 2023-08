Way of the Hunter DLC Tikamoon Plains ist erhältlich XBU MrHyde am So, 13.08.2023, 15:00 Uhr

Für das Spiel Way of the Hunter ist mit "Tikamoon Plains" jetzt ein neuer Inhalt auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Es geht darin auf nach Afrika. Afrika, der zweitgrößte Kontinent der Erde, ist ein Land voller Vielfalt, das weite Landschaften von der Sahara Wüste bis zu den üppigen Regenwäldern umfasst und eine Tierwelt beherbergt, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt.



Der neue Way of the Hunter DLC Tikamoon Plains bietet eine Vielzahl von Biomen, die du erkunden kannst: Ongewoon Tops, Restless Dunes, Stroomop Grasslands, Scorched Barrens, und die Dreary Savanna. Ein Biom ist exotischer als das andere! Buche deinen Flug, packe deine Ausrüstung und vergiss nicht, deinen brandneuen Bogen mitzubringen - du wirst ihn brauchen!



Schließe dich Malachi an, einem professionellen Jagdführer in Tikamoon Plains, und tauche ein in die einzigartige Tierwelt Afrikas. Mache dich mit einer großen Auswahl an Jagdausrüstung vertraut, während du die Umgebung erkundest. Das Leben blüht in den Tikamoon Plains und neue Möglichkeiten warten auf dich.

Quelle: THQ Nordic