Warhammer 40.0000: Battlesector - Trailer zeigt Sisters of Battle XBU TNT2808 am Fr, 04.06.2021, 12:45 Uhr

Ehrlich gesagt hatten wir Warhammer 40.000: Battlesector noch gar nicht auf dem Schirm. Gestern jedoch wurde ein Trailer gezeigt, der die Sisters of Battle enthüllt. Im Trailer kann man zudem aber auch einiges an Gameplay sehen und so sind wir recht angetan. Zumindest handelt es sich um Nachschub für alle Taktiker, denn Battlesector ist ein rundenbasiertes Strategiespiel im Warhammer-Kosmos.

Schaut euch doch einfach mal den Trailer an und entscheidet dann, ob ihr Interesse an dem Titel habt. Falls ja, müsst ihr gar nicht mehr lange warten, denn Warhammer 40.000: Battlesector erscheint bereits am 15. Juli, unter anderem für die Xbox One.

Quelle: Microsoft