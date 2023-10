Warhammer 40.000: Rogue Trader zeigt den Entscheidungstrailer XBU MrHyde am Mo, 23.10.2023, 15:45 Uhr

Ein Freihändler zu sein bedeutet, über Freiheiten zu verfügen, die kein anderer Bürger des Imperiums jemals begreifen könnte. Owlcat Games hat einen neuen Trailer zu Warhammer 40,000: Rogue Trader veröffentlicht, um zu zeigen, was diese Freiheiten im Spiel für Konsequenzen nach sich ziehen.



Als traditionelles cRPG ist Warhammer 40,000: Rogue Trader in großen Teilen von den Entscheidungen des Spielers geprägt. Je nachdem, welchen Weg der Freihändler wählt, verändern sich die Koronus-Weite und ihre mächtigen Entitäten, was neue Spielmöglichkeiten eröffnet. Eine dieser Entitäten, die in dem Trailer vorgestellt wird, ist Inquisitor Xavier Calcazar. Die Macht und Autorität, die er ausübt, reichen aus, um einen Freihändler vor Neid erblassen zu lassen. Ein einziges Gespräch mit Lord Calcazar kann die Spieler auf den Pfad des pflichtbewussten Dienstes für den Imperator führen oder ihr Erbe mit dem schwarzen Mal der Ketzerei beflecken.



Warhammer 40,000: Rogue Trader wird am 7. Dezember 2023 für Windows PC sowie für PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht.

Quelle: Owlcat Games