Warhammer 40.000: Rogue Trader präsentiert Charakter-Trailer

Owlcat Games hat im IGN-Livestream der gamescom bekanntgegeben, dass das CRPG Warhammer 40.000: Rogue Trader einen kooperativen Multiplayer-Modus bieten wird. Der brandneue Trailer stellt neun der Begleiter vor, die sich den Spielern in der Dunkelheit des 41. Jahrhunderts anschließen und von ihnen verkörpert werden können.



Warhammer 40.000: Rogue Trader ist ein isometrisches, rundenbasiertes Rollenspiel, in dem Spieler zu einem der angesehensten Freihändler-Kapitäne der Galaxis werden. Im Dienste des Imperators und des Imperiums der Menschen erstreckt sich der Herrschaftsbereich des titelgebenden Rogue Traders über den gesamten imperialen Raum und bietet das Privileg, ins Unbekannte zu reisen. Der Freihändler muss sich ungewöhnliche Verbündete suchen und sich mit Figuren wie einem mächtigen Space Marine, einer furchterregenden Aeldari, einer frommen Sister of Battle, einer exzentrischen Psionikerin und weiteren Xenos zusammentun, um die weitesten Winkel der Galaxis zu erkunden.

Quelle: Owlcat Games