War Robots: Frontiers ab sofort verfügbar am Fr, 07.03.2025, 13:30 Uhr

MY.GAMES lädt Spieler ein, ein neues Schlachtfeld der taktischen Mech-Kriegsführung zu erleben. War Robots: Frontiers ist ab sofort auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC via Steam und dem MY.GAMES Launcher verfügbar. Das Spiel schlägt ein neues Kapitel im War Robots-Universum auf, welches bereits über 300 Millionen Fans weltweit angesammelt hat. War Robots: Frontiers wird von Unreal Engine 5 angetrieben und ist kostenlos sowie mit vollem Crossplay auf PC und Konsolen verfügbar.



Immersiv, zugänglich und wunderbar zerstörerisch – War Robots: Frontiers bietet Spielern das ultimative Mecha-Kampferlebnis, indem sie ins Cockpit ihrer ganz eigenen, riesigen Kriegsmaschine steigen. Die Spieler steuern ihre War Robots im Online-Multiplayer-PvP und lassen Kämpfe in neuen Welten ausbrechen, die nicht nur Multiplayer-Fans, sondern auch kompetitive Spieler und Mecha-Fans ansprechen.

Quelle: MY.GAMES