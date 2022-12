VPN für die Xbox: Das bringt ein VPN beim Zocken XBU MrHyde am Do, 29.12.2022, 11:55 Uhr

Viele Menschen nutzen täglich einen VPN, um sich sicher durchs Netz zu bewegen, auf örtlich begrenzte Inhalte zuzugreifen oder anonym zu bleiben. Dabei ist vielen jedoch nicht bewusst, dass ein VPN nicht nur am PC genutzt werden kann. Stattdessen bieten zahlreiche Anbieter auch die Option, den VPN in Kombination mit der Xbox zu nutzen. Wie das funktioniert und welche Vorteile es Spielern bringen kann, haben wir uns genauer angesehen!

Was ist ein VPN?

Unter der Abkürzung VPN versteht man ein Virtual Privat Network, das durch ein simples Programm erstellt werden kann. Sobald der VPN aktiviert wurde, surfen User anonym und mit erhöhter Sicherheit durchs Netz. So kann bspw. der Standort oder die IP-Adresse verändert werden. Das hat einige Vorteile: Wer z. B. in einem öffentlichen WLAN surft und dabei auf sensible Daten zugreifen möchte, kann sich mit einem VPN vor Datenklau und Hackerangriffen schützen. Oftmals wird ein VPN aber auch dazu eingesetzt, um auf lokale Inhalte zuzugreifen. Viele Websites sind nur aus bestimmten Ländern erreichbar oder bieten in jedem Land andere Inhalte an. Bestes Beispiel dafür ist die Streaming-Plattform Netflix. Da die Rechte für Filme und Serien nicht global, sondern für jedes Land einzeln gekauft werden, bietet Netflix überall ein angepasstes Programm an. Wer jedoch eine Serie sehen möchte, die z. B. nur in den USA angeboten wird, kann mit einem VPN seinen Standort virtuell verlegen. Ein weiteres Beispiel sind Spieleplattformen wie das Casumo online casino Deutschland. Diese sind ebenfalls lokal begrenzt und können nur von deutschen Usern genutzt werden. Möchte man auch im Urlaub auf die Plattform zugreifen und einen der Slots starten, so kann ein VPN behilflich sein. Das ist aber nicht der einzige Einsatz eines VPNs beim Gaming, denn auch auf der Xbox sich kann ein solches Programm als praktisch erweisen.

Zocken mit dem VPN

Für Xbox-User gibt es gleich mehrere Gründe, um sich einen VPN zu besorgen, der auf der Konsole installiert werden kann. Der Internetanbieter hat die Möglichkeit, die Geschwindigkeit für Down- und Uploads bei bestimmten Tätigkeiten zu drosseln und damit das Spielerlebnis deutlich einzuschränken. Mit einem VPN ist es für den Anbieter nicht mehr möglich, die Online Aktivitäten mitzuverfolgen und dementsprechend zu drosseln. Damit erlangen Gamer oftmals eine schnellere Internetverbindung, als ohne VPN. Beim Spielen kann das Programm außerdem für Sicherheit sorgen. Wer gerne online spielt, hat vielleicht selbst schon einmal erlebt, dass schlechte Verlierer gelegentlich mit Hacker- oder DDoS-Angriffen drohen. Was meist nur leere Worte sind, kann in einigen Fällen dazu führen, dass an einem Spiel tatsächlich nicht mehr teilgenommen werden kann. Hier schützt der VPN die Online Identität und beschert ein sorgenfreies Gewinnen. Für jene, die die Konsole auch zum Streamen verwenden, gilt außerdem das gleiche wie für den PC und Smartphones: Mit dem VPN werden örtlich begrenzte Inhalte zugänglich gemacht. Damit wird auch die Lieblingsserie auf Netflix, HBO Max oder Hulu verfügbar, die sonst nur in anderen Ländern angeboten wird. Der VPN kann dabei nicht direkt auf der Konsole installiert werden. Trotzdem gibt es einen Weg, das Programm auf der Xbox zu nutzen. Dazu wird ein WLAN-Router mit dem VPN verbunden und dadurch gleich alle Geräte geschützt, die sich in diesem Netzwerk befinden. Eine andere Option besteht darin, den VPN auf dem eigenen Smartphone zu installieren und dann einen mobilen Hotspot zu nutzen, mit dem sich die Xbox verbinden kann. Innerhalb kürzester Zeit ist der VPN aktiv und es kann frei gesurft und gespielt werden.



Ein VPN lohnt sich nicht nur beim Surfen am Computer oder Smartphone, sondern kann auch das Spielen von Online Games auf der Xbox deutlich verbessern. Wer online zockt, kann sich damit vor schlechten Verlieren und anderen Hackern schützen, gleichzeitig wird die Bandbreitendrosselung vom Internetanbieter blockiert. Natürlich hat der VPN auch beim Serienschauen auf der Konsole seine Vorteile, denn hier kann ganz einfach auf lokalisierte Programme auf der ganzen Welt zugegriffen werden.

Quelle: XBU